i Autor: Marek Kudelski/Super Express Matura 2025 język polski

PILNE

Matura 2025 z polskiego unieważniona? CKE zabiera głos po wycieku zdjęć w sieci! [5.05.2025]

5 maja 2025 roku punktualnie o godzinie 9:00 maturzyści w całej Polsce zasiedli do egzaminu z języka polskiego na poziomie podstawowym. Egzamin ten od lat uchodzi za jeden z najważniejszych, otwierający cykl matur pisemnych. Jednak już kilkadziesiąt minut po jego rozpoczęciu internet zalały zdjęcia arkusza egzaminacyjnego, co natychmiast wywołało panikę wśród uczniów, rodziców i nauczycieli. Czy rzeczywiście doszło do przecieku? Czy matura z języka polskiego może zostać unieważniona?