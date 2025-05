Matura 2025: język polski. ARKUSZE CKE w pdf; sugerowane odpowiedzi do ściągnięcia 5 maja 2025

Matura 2025 z języka polskiego poziom podstawowy. Egzamin z polskiego rozpoczął się w poniedziałek o godzinie 9. Uczniowie mają 240 minut na uporanie się z pytaniami. Przypominamy, że każdy maturzysta musi obowiązkowo przystąpić do trzech egzaminów pisemnych na poziomie podstawowym: z języka polskiego, matematyki i języka obcego nowożytnego. Obowiązkowe są też dwa egzaminy ustne: z polskiego i z języka obcego.

Maturzyści muszą też przystąpić obowiązkowo do jednego pisemnego egzaminu na poziomie rozszerzonym (w przypadku języka obcego nowożytnego na poziomie rozszerzonym lub dwujęzycznym), czyli do egzaminu z tzw. przedmiotu dodatkowego lub do wyboru. Chętni mogą przystąpić maksymalnie jeszcze do pięciu egzaminów na poziomie rozszerzonym.

W tym artykule zamieścimy arkusze CKE z języka polskiego w formule 2023 oraz formule 2015 wraz z sugerowanymi odpowiedziami. Zrobimy to wkrótce po zakończeniu egzaminu z języka polskiego.

