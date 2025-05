Matura 2025 język polski. Co będzie na maturze z polskiego? Arkusze CKE i komentarze internautów. "Podlasie jakieś przecieki coś"?

Matura 2025. Dla wielu uczniów egzamin z języka polskiego to najbardziej nieprzewidywalna część matury. W przeciwieństwie do matematyki czy języków obcych, nie wystarczy tu znajomość schematów – liczy się umiejętność interpretacji, argumentowania i kreatywnego myślenia. To właśnie temat wypracowania budzi największe emocje. Nie brakuje też teorii spiskowych – od przecieków tematów po "pewniaki", które rzekomo krążą po grupach na Facebooku. Choć większość traktuje je z dystansem, to i tak podkręcają one napięcie. W zeszłym roku na maturze z polskiego do wyboru były następujące tematy wypracowań:

Temat 1.

Bunt i jego konsekwencje dla człowieka. W pracy odwołaj się do: • lektury obowiązkowej – wybranej spośród lektur wymienionych na stronach 3 i 4 tego arkusza egzaminacyjnego • innego utworu literackiego – może to być również utwór poetycki • wybranych kontekstów.

Temat 2.

Jak relacja z drugą osobą kształtuje człowieka? W pracy odwołaj się do: • lektury obowiązkowej – wybranej spośród lektur wymienionych na stronach 3 i 4 tego arkusza egzaminacyjnego • innego utworu literackiego – może to być również utwór poetycki • wybranych kontekstów.

Co będzie na tegorocznym arkuszu CKE z języka polskiego na poziomie podstawowym? Internauci mają swoje typy, a raczej nadzieje... "Mam wrażenie, że Przedwiośnie będzie", "Motyw przemijania, tańca albo miłości". Tradycyjnie już maturzyści liczą na przecieki z Podlasia.

W 2025 r. egzamin maturalny (sesja główna) będzie przeprowadzany od 5 do 24 maja, w tym:

część pisemna – od 5 do 22 maja

część ustna – od 9 do 24 maja (z wyjątkiem 11 oraz 18 maja, a w przypadku egzaminu z języka polskiego – również 16 i 17 maja).

Matura 2025: początek 5 maja 2025

Do egzaminów maturalnych w tym roku ma przystąpić ok. 275 tys. osób. Każdy maturzysta musi obowiązkowo przystąpić do trzech egzaminów pisemnych na poziomie podstawowym: z języka polskiego, matematyki i języka obcego nowożytnego. Obowiązkowe są też dwa egzaminy ustne: z polskiego i z języka obcego.

Maturzyści muszą też przystąpić obowiązkowo do jednego pisemnego egzaminu na poziomie rozszerzonym (w przypadku języka obcego nowożytnego na poziomie rozszerzonym lub dwujęzycznym), czyli do egzaminu z tzw. przedmiotu dodatkowego lub do wyboru. Aby zdać maturę, trzeba uzyskać z przedmiotów obowiązkowych zdawanych na poziomie podstawowym co najmniej 30 proc. punktów.

