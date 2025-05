Powodzenia na maturze! Fajne kartki i życzenia dla maturzysty do wysłania przed egzaminem

Matura 2025 przesunięta! Najnowszy harmonogram CKE. Co się stało?

Matura 2025: przecieki z polskiego zalewają internet! To prawdziwe pytania i arkusza CKE z polskiego 5 maja 2025?

Matura 2025. Co z telefonami? Jasna deklaracja CKE. Lepiej tego nie próbuj!

Matura 2025 już w poniedziałek 5 maja. Na początek egzamin z języka polskiego. Maturzyści czekają na życzenia i kartki. W wiadomościach i kartkach dla maturzystów królują trzy podejścia: motywujące, zabawne i wzruszające. Warto dobrać życzenia do charakteru maturzysty – niektórzy docenią poważne słowa wsparcia, inni rozładują napięcie przy dobrym i zabawnym tekście.

Klasyczne życzenia:

Powodzenia na maturze! Niech wiedza, którą zdobywałeś przez lata, zaprocentuje właśnie teraz. Trzymam kciuki!

Życzę Ci spokoju, jasnego umysłu i wiary we własne możliwości. Dasz radę!

To nie jest koniec – to początek czegoś nowego. Matura to tylko przystanek. Idź śmiało dalej!

Pamiętaj: stres minie, a Twoja praca zostanie nagrodzona. Powodzenia!

Nie bój się matury – arkusze też się Ciebie boją!

Niech pytania będą łatwe, a długopisy nie wypadają z rąk. Powodzenia!

Czytaj też: Matura 2025. Przecieki z polskiego! Arkusze CKE już dostępne?! "Gwarantowane 60 procent"

Matura 2025. Życzenia dla maturzysty przed egzaminem

Chcesz przesłać maturzyście kartkę lub grafikę z życzeniami? Oto gotowe hasła do użycia:

„Powodzenia! Matura to formalność – pokaż, na co Cię stać!”„Zjedz dobre śniadanie, weź głęboki oddech i działaj!”„Jesteś przygotowany. Matura niech się Ciebie boi!”„Dziś najważniejsze cztery litery to: Z–D–A-M!”„Niech stres zamieni się w siłę, a wiedza w punkty.”

Życzenia możesz wkleić do SMS-a, posta na Facebooku, Instagrama lub grafiki na stories. I

Beata Kozidrak wyszła za mąż jeszcze przed maturą! Była zaledwie nastolatką Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.