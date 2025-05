Matura 2025. Przecieki z polskiego! Arkusze CKE już dostępne?! "Gwarantowane 60 procent"

Matura 2025. Tuż przed rozpoczęciem matury z języka polskiego w sieci pojawiły się domniemane przecieki tematów, które rzekomo mają pojawić się na egzaminie. W mediach społecznościowych, na forach oraz w komunikatorach krążą zrzuty ekranu, tematy wypracowań i konkretne tytuły lektur. Niektóre z nich są powielane w wielu miejscach, inne znikają równie szybko, jak się pojawiły. "Mam przeciek z matmy! #matura2025 #przecieki" - piszą internauci. Nie wierzcie tego typu wpisom. Tak działają oszuści.

Czytaj też: Matura 2025 przesunięta! Najnowszy harmonogram CKE. Co się stało?

Centralna Komisja Egzaminacyjna (CKE) co roku stanowczo zaprzecza, by dochodziło do wycieków, i apeluje o rozsądek. Mimo to uczniowie – jak co roku – gorączkowo analizują każdą plotkę w nadziei, że dowiedzą się, czego można spodziewać się na egzaminie.

Zobacz też: Matura 2025. Pełny i szczegółowy harmonogram egzaminów. Sprawdź, kiedy i co będziesz zdawać

Beata Kozidrak wyszła za mąż jeszcze przed maturą! Była zaledwie nastolatką Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.