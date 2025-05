Matura 2025 z języka polskiego unieważniona. CKE zabiera głos i potwierdza wyciek. Policja w akcji

Co będzie na maturze z matematyki 2025? Jasnowidz Jackowski już to wie! Zobaczył arkusz CKE

Matura 2025 z polskiego. Co było w arkuszu? Maturzyści: „To nie mogło być prostsze” [5.05.2025]

Matura polski 2025. Egzamin unieważniony. CKE potwierdza. Arkusze już online. Co teraz?! RELACJA NA ŻYWO 5.05.25

CKE potwierdza unieważnienie matury 2025 z języka polskiego. Doszło do wycieku arkuszy

To już pewne - doszło do wycieku arkuszy maturalnych z języka polskiego. Jak poinformowała Centralna Komisja Egzaminacyjna, matura 2025 z polskiego zostanie unieważniona osobie, która wniosła do sali telefon komórkowy i wykonała zdjęcia arkusza.

- Zgodnie z ustawą o systemie oświaty nie można wnosić na salę egzaminacyjną żadnych urządzeń telekomunikacyjnych. Jeżeli zdający takie urządzenie wniesie, a tym bardziej z niego skorzysta, to ma unieważniony egzamin - mówi w rozmowie z nami dyrektor CKE Robert Zakrzewski.

Informacje o wszelkich nieprawidłowościach pojawią się w protokołach Okręgowych Komisji Egzaminacyjnych i wtedy będzie można ustalić, jak wiele matur zostanie unieważnionych. - Wszelkie nieprawidłowości znajdą się w raporcie okręgowych komisji, więcej będziemy wiedzieć po zakończeniu dzisiejszych egzaminów - dodał dyrektor CKE Robert Zakrzewski.