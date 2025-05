Matura 2025: matematyka. PILNY komunikat CKE. Chodzi o przecieki! Arkusze już w sieci? "Wyśle do 5 losowych osób" RELACJA NA ŻYWO 6 maja

Co będzie na maturze z matematyki 2025? Jasnowidz Jackowski już to wie! Zobaczył arkusz CKE

Matura 2025: matematyka. Egzamin pisemny z matematyki 2025 odbędzie się we wtorek, 6 maja, o godzinie 9:00. Uczniowie będą pisać egzamin w dwóch formułach: 2023 i 2015. - To egzamin, do którego co roku przystępuje największa liczba zdających. W tym roku to ponad 301 tys. osób - podała w porannym komunikacie Centralna Komisja Egzaminacyjna. Wtorek to drugi dzień zmagań z egzaminem dojrzałości, który dla wielu stanowi przepustkę na wymarzone studia. W poniedziałek maturzyści pisali j. polski, a w środę (7.05) egzamin z języka angielskiego.

Centralna Komisja Egzaminacyjna (CKE) przygotowała arkusze, które sprawdzą wiedzę i umiejętności uczniów z zakresu matematyki. Jakie konkretnie zadania pojawią się na maturze 2025? To pytanie zadaje sobie każdy maturzysta. Odpowiedzi poznamy wkrótce po zakończeniu egzaminu.

Nasz ekspert udostępni odpowiedzi i rozwiązania do zadań z matury 2025 z matematyki. Bądźcie z nami na bieżąco! W tym artykule znajdziecie PRZECIEKI, ARKUSZE CKE, ODPOWIEDZI i ZADANIA z matury 2025 z matematyki.

MATURA 2025 z matematyki: arkusze CKE, odpowiedzi - zapraszamy do śledzenia naszej relacji na żywo z matury z matematyki.

Odśwież relację

Matura 2025. Tak wygląda harmonogram egzaminów Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.