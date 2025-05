Matura 2025 z matematyki unieważniona? CKE zabiera głos po wycieku zdjęć w sieci! [6.05.2025]

Co było na maturze z matematyki? Arkusz maturalny matematyka 2025: ODPOWIEDZI, ROZWIĄZANIA [6.05.2025]

Matura MATEMATYKA 2025. ROZWIĄZANIA + ARKUSZE CKE w pdf do pobrania [6 maja]

Matura 2025 z matematyki. Co było w arkuszu z matematyki? Maturzyści: „Najprostsza matma ever” [6.05.2025]

Matura 2025 z matematyki unieważniona? Wszystkie zadania CKE z arkusza w sieci

6 maja 2025 roku maturzyści przystąpili do matury 2025 z matematyki na poziomie podstawowym. Tymczasem w sieci pojawiły się zdjęcia arkuszy maturalnych z matematyki, co wywołało ogromne poruszenie wśród uczniów przygotowujących się do egzaminu dojrzałości, rodziców oraz nauczycieli. Informacja o wycieku szybko rozprzestrzeniła się w mediach społecznościowych, a wiele osób zaczęło wyrażać swoje obawy dotyczące uczciwości przeprowadzenia egzaminu.

CKE zabiera głos po wycieku arkuszy maturalnych z matematyki

W odpowiedzi na zaistniałą sytuację, Centralna Komisja Egzaminacyjna (CKE) przesłała nam oficjalne oświadczenie. CKE zapewnia, że sprawa jest traktowana priorytetowo i podjęto natychmiastowe działania w celu wyjaśnienia okoliczności wycieku. „Centralna Komisja Egzaminacyjna analizuje sytuację, która dziś wystąpiła. W przypadku uznania, że istnieje uzasadnione podejrzenie złamania prawa, CKE złoży stosowne zawiadomienie w tej sprawie do właściwych służb” – czytamy w komunikacie CKE.

ZOBACZ GALERIĘ: Matura matematyka. Arkusze CKE i odpowiedzi. Poziom podstawowy [Formuła 2023]

Czy matura 2025 z matematyki zostanie unieważniona?

Pytanie o unieważnienie matury z matematyki w 2025 roku jest obecnie najbardziej palące.

- W odniesieniu do informacji dotyczących ujawnienia treści arkusza egzaminacyjnego egzaminu maturalnego z matematyki na poziomie podstawowym Centralna Komisja Egzaminacyjna oświadcza, że żadne informacje dotyczące zadań egzaminacyjnych nie zostały ujawnione przed godziną rozpoczęcia egzaminu maturalnego z matematyki, tj. przed godziną 9:00. Pierwsze zdjęcia kolejnych stron arkusza zostały opublikowane na jednym z serwisów społecznościowych po godz. 9:10. Najprawdopodobniej zostały one wykonane przez zdającego, który wniósł na salę egzaminacyjną urządzenie telekomunikacyjne - poinformowała CKE.

Jak przyznaje dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej Robert Zakrzewski, matura 2025 z matematyki może zostać unieważniona osobom, które złamały przepisy.

- Wniesienie na salę egzaminacyjną jakiegokolwiek urządzenia telekomunikacyjnego lub korzystanie z takiego urządzenia na sali egzaminacyjnej skutkuje unieważnieniem egzaminu maturalnego z danego przedmiotu. Unieważnienie danemu zdającemu egzaminu z przedmiotu obowiązkowego lub jedynego przedmiotu dodatkowego oznacza niezdanie egzaminu i brak możliwości przystąpienia do egzaminu w sesji poprawkowej przez tego zdającego. Maturzysta może przekazać informację o treści zadań egzaminacyjnych po wyjściu z sali egzaminacyjnej po zakończeniu egzaminu, jednak wykonywanie zdjęć arkusza podczas egzaminu na sali stanowi złamanie przepisów prawa określonych w ustawie o systemie oświaty - poinformowała CKE w oświadczeniu.