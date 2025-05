Matura 2025 matematyka – ODPOWIEDZI, arkusze CKE, zadania w PDF do pobrania [6.05.2025]

Matura 2025 w cieniu kolejnego skandalu! Przypomnijmy: w poniedziałek, 5 maja – w pierwszym dniu matur 2025 – doszło do niepokojących incydentów, które mogą skutkować unieważnieniem egzaminu dla niektórych uczniów. Tuż po godzinie 9:00, gdy maturzyści rozpoczęli pisanie egzaminu z języka polskiego, w sieci zaczęły pojawiać się zdjęcia arkuszy maturalnych. Fotografie opublikowano na platformie x.com. Choć początkowo były usuwane, kolejne konta publikowały je ponownie, co wywołało lawinę spekulacji i niepokoju.

Matura z matematyki unieważniona?! Zdjęcie arkusza w sieci

Trwa matura 2025 z matematyki. O godzinie 9:00 maturzyści rozpoczęli zmagania z matematyką na poziomie podstawowym. Co pojawiło się w arkuszu CKE z matematyki? Na platformie "X" krążą już zdjęcia zadań z arkusza egzaminacyjnego. Czy są to prawdziwe pytania? To się okaże, gdy CKE opublikuje tegoroczny arkusz na stronie internetowej.

Unieważniona matura z matematyki 2025? Wyjaśniamy, kiedy może się to stać

Przypominamy, że zgodnie z procedurami Centralnej Komisji Egzaminacyjnej, każde ujawnienie materiałów egzaminacyjnych przed zakończeniem egzaminu jest naruszeniem przepisów i może skutkować unieważnieniem egzaminu dla osoby, która dopuściła się złamania zasad. To już kolejny przypadek podczas tegorocznej sesji maturalnej, kiedy arkusze trafiają do sieci zbyt wcześnie.

Wszystko wskazuje na to, że incydenty dotyczą jedynie wybranych szkół lub lokalizacji, dlatego nie ma ryzyka unieważnienia egzaminu na poziomie ogólnopolskim. CKE prowadzi postępowanie wyjaśniające, a sprawą zajmują się również odpowiednie służby.

"Maturzysta może przekazać informację o treści zadań egzaminacyjnych po wyjściu z sali egzaminacyjnej po zakończeniu egzaminu, jednak wykonywanie zdjęć arkusza podczas egzaminu na sali stanowi złamanie przepisów prawa określonych w ustawie o systemie oświaty" - wyjaśniła CKE.

