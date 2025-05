NOWE INFORMACJE

Matura 2025: Przeciek na egzaminie z polskiego?! CKE reaguje na zdjęcia w sieci. Złoży zawiadomienie

Czy matura 2025 z języka polskiego została skompromitowana? Po sieci zaczęły krążyć zdjęcia arkuszy egzaminacyjnych, co wywołało lawinę komentarzy i spekulacji. Centralna Komisja Egzaminacyjna (CKE) natychmiast zareagowała, wydając oświadczenie i zapowiadając dalsze kroki. Co dokładnie się stało i jakie konsekwencje grożą maturzystom? Sprawdź, co już wiemy.