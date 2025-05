Matura 2025: polski 5.05.2025 Odpowiedzi z polskiego i arkusze CKE w tym tekście [FORMUŁA 2023]

Matura 2025: polski formuła 2023. Tu znajdziesz arkusze CKE, pytania i odpowiedzi! [PONIEDZIAŁEK 5.05.2025]

Matura 2025: polski formuła 2023. W poniedziałek, 5 maja o godzinie 9:00 maturzyści przystąpili do matury 2025 z polskiego w formule 2023. Matura z polskiego na poziomie podstawowym, to pierwszy z trzech egzaminów obowiązkowych. Na napisanie matury 2025 z polskiego jest 240 minut.

Matura w 2025 roku rozpoczęła się 5 maja i potrwa do 22 maja. Z kolei egzaminy ustne zaplanowano w terminie od 9 do 24 maja. Każdy maturzysta musi obowiązkowo przystąpić do trzech egzaminów pisemnych na poziomie podstawowym: z języka polskiego, matematyki (6 maja) oraz języka obcego nowożytnego – najczęściej jest to angielski (7 maja). Do tego dochodzą dwa egzaminy ustne: z języka polskiego i języka obcego nowożytnego.

W naszym artykule będziecie mogli sprawdzić, jak poszło wam na maturze 2025 z polskiego formuła 2023. Informacje będziemy aktualizować informacje na bieżąco. Zanim pojawią się oficjalne odpowiedzi, te publikowane tutaj są wyłącznie sugerowane - nie ma pewności, że są prawidłowe.

Jednak na oficjalny klucz odpowiedzi do arkusza CKE trzeba będzie jeszcze poczekać.