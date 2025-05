Matura 2025: Tematy wypracowania z polskiego wyciekły do sieci!? Zdjęcie arkusza hula już po internecie [5.05.2025]

Matura 2025: język polski poziom podstawowy 5.05.2025. Ruszyły matury 2025!

Matura w 2025 roku rozpoczęła się 5 maja i potrwa do 22 maja. Z kolei egzaminy ustne zaplanowano w terminie od 9 do 24 maja. Każdy maturzysta musi obowiązkowo przystąpić do trzech egzaminów pisemnych na poziomie podstawowym: z języka polskiego, matematyki (6 maja) oraz języka obcego nowożytnego – najczęściej jest to angielski (7 maja). Do tego dochodzą dwa egzaminy ustne: z języka polskiego i języka obcego nowożytnego.

Trwa matura 2025 z polskiego. W poniedziałek, 5 maja punktualnie o godzinie 9:00 maturzyści rozpoczęli zmagania z językiem polskim na poziomie podstawowym. Co pojawiło się w arkuszu CKE z polskiego? Na platformie "X" krążą już zdjęcia zadań z arkusza egzaminacyjnego. Czy są to prawdziwe pytania? To się okaże, gdy CKE opublikuje tegoroczny arkusz na stronie internetowej.

Od rana pojawiają się różnego rodzaju informacje o tym, że doszło do wycieku arkusza maturalnego. Zdjęcia i tematy wypracowań pojawiają się m.in. na platformie "X". Głos w sprawie zabiera CKE, które stanowczo zaprzecza tym doniesieniom.

- Centralna Komisja Egzaminacyjna (CKE) nie ma potwierdzonych informacji o jakimkolwiek przecieku zadań egzaminacyjnych z języka polskiego. Zdjęcia arkuszy i przykładowych zadań, które od rana pojawiają się w internecie, nie pochodzą z oryginalnego arkusza - przekazał RMF FM dyrektor CKE prof. Robert Zakrzewski.