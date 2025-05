Matura 2025: język polski poziom podstawowy 5.05.2025. Tematy wypracowań na maturze z polskiego. Jakie lektury były?

Matura 2025 rozpoczęła się 5 maja i potrwa do 22 maja. Z kolei egzaminy ustne zaplanowano w terminie od 9 do 24 maja. Każdy maturzysta musi obowiązkowo przystąpić do trzech egzaminów pisemnych na poziomie podstawowym: z języka polskiego, matematyki (6 maja) oraz języka obcego nowożytnego – najczęściej jest to angielski (7 maja). Do tego dochodzą dwa egzaminy ustne: z języka polskiego i języka obcego nowożytnego.

Matura polski 5.05.2025 TEMATY. Takie tematy maturalne były w arkuszu CKE z polskiego!

Tematy wypracowań na maturze 2025 z języka polskiego. Wiadomo już oficjalnie, że maturzyści mieli do wyboru jeden z dwóch tematów:

Temat 1: Źródło nadziei w czasach trudnych dla człowieka.

Temat 2: Jak błędna ocena sytuacji wpływa na życie człowieka?

W obu przypadkach zdający musiał:

odwołać się do lektury obowiązkowej (spośród wymienionych w arkuszu),

wykorzystać inny utwór literacki, np. poezję,

oraz wprowadzić wybrane konteksty kulturowe, historyczne, filozoficzne czy religijne.

Matura 2025 tematy na polskim. Jakie lektury można było wykorzystać w wypracowaniu?

Do tematu 1 – "Źródło nadziei w czasach trudnych dla człowieka":

„Dżuma” Alberta Camusa – ukazuje bohaterów, którzy w czasach zarazy odnajdują sens i nadzieję w solidarności i działaniu na rzecz innych.

„Ludzie bezdomni” Stefana Żeromskiego – Tomasz Judym mimo trudności i odrzucenia społecznego, nie rezygnuje z idei pomocy najuboższym.

„Pieśń o Rolandzie” lub „Biblia” – np. motyw wiary jako źródła nadziei w chwilach próby.

Do tematu 2 – "Jak błędna ocena sytuacji wpływa na życie człowieka?":

„Makbet” Williama Szekspira – tytułowy bohater źle interpretuje przepowiednię wiedźm i doprowadza do własnej tragedii.

„Lalka” Bolesława Prusa – Wokulski źle ocenia arystokrację i relację z Izabelą Łęcką, co prowadzi do jego życiowego rozczarowania.

„Pan Tadeusz” Adama Mickiewicza – spór o zamek między Soplicami i Horeszkami pokazuje, jak nieporozumienia mogą zatruwać relacje pokoleń.

Notatka syntezująca na maturze 2025 z polskiego. Co to jest? Jak ją napisać?

Notatka syntezująca pojawiła się na maturze 2025 z polskiego. Tuż po zakończonym egzaminie niektórzy maturzyści wyszukiwali w przeglądarce Google frazę: "notatka syntezująca co to". Już wyjaśniamy!

Notatka syntezująca to forma wypowiedzi pisemnej, która polega na zwięzłym przedstawieniu najważniejszych informacji pochodzących z co najmniej dwóch tekstów źródłowych. Jej celem jest połączenie najistotniejszych treści w jedną, logiczną i spójną całość – bez cytowania dosłownego, bez opinii autora notatki i bez streszczania każdego tekstu oddzielnie.

Czym charakteryzuje się notatka syntezująca?

Krótkie, rzeczowe ujęcie informacji – zazwyczaj 60–90 słów.

Uwzględnienie głównych tez i argumentów z obu tekstów.

Własne sformułowania – nie przepisujemy fragmentów tekstów.

Porównawcze ujęcie – wskazujemy, co autorzy mają wspólnego, a czym się różnią.

Brak opinii osoby piszącej – notatka ma charakter obiektywny

