Matura 2025: Są przecieki z Podlasia? Dziwne zapytania w Google Trends

Matura 2025: przecieki z Podlasie? Dziwne zainteresowanie "Lalką" w Google Trends

Czy są przecieki przed maturą 2025 z języka polskiego? W okresie poprzedzającym majówkę, w Google Trends widać było wzmożone zainteresowanie maturzystów konkretną lekturą – "Lalką" Bolesława Prusa. Szczególnie aktywni w poszukiwaniach są uczniowie z Podlasia, co budzi pewne spekulacje. Czyżby to właśnie ta lektura miała być kluczem do sukcesu na maturze 2025?

"Lalka" Bolesława Prusa podbija Google Trends przed maturą 2025. Czy to znak z Podlasia?

Maturzyści, przygotowujący się do egzaminu dojrzałości w 2025 roku, wykazują wzmożone zainteresowanie "Lalką" Bolesława Prusa, co można było zaobserwować w Google Trends. Pojawiły się spekulacje, że znów pojawiły się przecieki przed maturą z Podlasia.

Analiza trendów wyszukiwania może dać pewien wgląd w to, jakie tematy i zagadnienia spędzają sen z powiek przyszłym abiturientom. Czyżby uczniowie, a szczególnie ci z Podlasia, próbowali odgadnąć, co czeka ich na maturze 2025? A może to tylko efekt intensywnych przygotowań i powtórek przed egzaminem? Jedno jest pewne – "Lalka" Bolesława Prusa to lektura, której maturzyści nie mogą zignorować!

Dyrektor CKE pytany w Gazecie Wyborczej czy maturzyści powinni spodziewać się "Lalki" Bolesława Prusa odpowiedział: Wszystko. Nic nie podpowiem.

