Co było na maturze z polskiego 2025? Sprawdź arkusze CKE i odpowiedzi do zadań! [05.05.2025]

Mamy to! Matura polski 2025 z 5 maja – arkusz CKE, wszystkie zadania, pełne odpowiedzi oraz PDF do pobrania dostępne są już na naszej stronie. To tutaj sprawdzicie, co dokładnie pojawiło się na egzaminie, porównacie swoje rozwiązania i oszacujecie liczbę punktów.

Język polski to pierwszy obowiązkowy przedmiot maturalny – kluczowy dla wszystkich, którzy chcą zdobyć świadectwo dojrzałości i myślą o studiach. 5 maja uczniowie musieli zmierzyć się nie tylko z testem i zadaniami otwartymi, ale także z pisaniem wypracowania – tematami były m.in. źródło nadziei w czasach trudnych dla człowieka oraz błędna ocena sytuacji i jej wpływ na życie.

Egzamin maturalny z języka polskiego 2025 wymagał nie tylko znajomości lektur i ich bohaterów, ale też skupienia, analizy tekstów i radzenia sobie ze stresem. Czy matura wyglądała tak, jak wyobrażali to sobie uczniowie? Opinie w social mediach są mieszane, ale jedno jest pewne – teraz wszyscy szukają odpowiedzi!

Poniżej publikujemy odpowiedzi do matury 2025 z języka polskiego rozwiązane przez naszych ekspertów z MatematykaGryzie.pl

Poniżej publikujemy arkusze CKE wraz z odpowiedziami, rozwiązaniami zdań, dla matury w formule 2023.

