Matura polski 2025. ARKUSZE CKE już online do pobrania. NOWA FORMUŁA Sprawdź, czy zdałeś! RELACJA NA ŻYWO 5.05

Matura 2025. Dziś 5 maja (5.05) odbył się egzamin z języka polskiego na poziomie podstawowym. Uczniowie w całej Polsce otworzyli arkusze CKE z j. polskiego punktualnie o godzinie 9. Do uporania się z przygotowanymi przez CKE pytaniami maturzyści mieli 240 minut (formuła 2023). - Tematy były dosyć przyjemne i łatwe. Bardzo się stresowałam, ale niepotrzebnie. Liczyłam, że będzie jakiś temat o miłości, lecz nic z tego. Myślę, że poradziłam sobie dobrze i czekam na pozytywna ocenę - powiedziała nam Magda, która pisała dziś (5.05) egzamin z języka polskiego. Na egzaminie z j. polskiego na poziomie podstawowym w tym roku do wyboru były dwa tematy wypracowań:

Źródło nadziei w czasach trudnych dla człowieka.

Jak błędna ocena sytuacji wpływa na życie człowieka?

ARKUSZE CKE do ściągnięcia wraz z sugerowanymi odpowiedziami są już dostępne w naszej relacji na żywo

Matura 2025. Doszło do wycieku arkuszy. CKE potwierdza. Matura będzie unieważniona

Choć egzamin z polskiego rozpoczął się o godzinie 9, w sieci - już po 10 minutach - można było zobaczyć pierwsze informacje mówiące o tym, co było na arkuszach CKE. W sieci można było znaleźć screeny z arkuszy CKE. CKE potwierdziła Radiu Eska, że doszło do wycieku arkuszy CKE z j. polskiego. - Jeżeli uda się zidentyfikować osobę, która umieściła taki materiał w internecie podczas egzaminu, egzamin tej osoby zostanie unieważniony - powiedział dla eska.pl Robert Zakrzewski, dyrektor CKE. Matura 2025 może być zatem unieważniona tym osobom, które nielegalnie udostępniły arkusze CKE.

Matura 2025 - najważniejsze terminy

Egzaminy pisemne rozpoczęły się 5 maja i potrwają do 22 maja. Natomiast sesja ustnych egzaminów maturalnych potrwa do 9 do 24 maja. Każdy maturzysta musi obowiązkowo przystąpić do trzech egzaminów pisemnych na poziomie podstawowym: z języka polskiego, matematyki (6 maja) i języka obcego nowożytnego (angielski 7 maja). Obowiązkowe są też dwa egzaminy ustne: z polskiego i z języka obcego. Pełny i szczegółowy harmonogram matury 2025 znajdziecie w tym artykule: Matura 2025. Pełny i szczegółowy harmonogram egzaminów. Sprawdź, kiedy i co będziesz zdawać

MATURA 2025 z polskiego: arkusze CKE, odpowiedzi

