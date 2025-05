i Autor: Marek Kudelski / Super Express Joanna Senyszyn zabrała głos przed maturą 2025. "Kochani, nie lękajcie się!"

Poniedziałek, 5.05.2025 r. jest pierwszym dniem tegorocznych egzaminów maturalnych. Uczniowie przystąpią najpierw do egzaminu z języka polskiego na poziomie podstawowym, a w kolejnych dniach do matury z matematyki i języka angielskiego. Kilka godzin przed rozpoczęciem matury 2025 ze swoim przesłaniem do maturzystów zwróciła się Joanna Senyszyn. Padło słynne już "Kochani!".