Joanna Senyszyn szykuje się do debaty prezydenckiej w „Super Expressie". „Założę swoje czerwone korale"

Już w poniedziałek 28 kwietnia o godz. 18 na antenie „Super Expressu” zapowiada się gorące, polityczne starcie. Po raz pierwszy do pojedynku staną ze sobą wszyscy kandydaci ubiegający się o urząd prezydenta Polski. To będzie pierwsza debata o tak innowacyjnej formule, w której politycy będą przepytywać siebie nawzajem i odpowiadać na niewygodne pytania. A więc kandydaci muszą być przygotowani na niemal każdą okoliczność. Doskonale rozumie to była posłanka SLD, a obecnie kandydatka niezależna Joanna Senyszyn, która bardzo poważnie przygotowuje się na debatę, dbając o każdy szczegół.

Nasi fotoreporterzy przyłapali polityczkę, jak ta wybierała się na zakupy do jednej z drogerii. – Debaty są bardzo ważne dlatego do każdej się bardzo starannie przygotowuję zarówno merytorycznie, jak i muszę zadbać o to, żeby odpowiednio wyglądać – wyjaśnia nam prof. Joanna Senyszyn. Kandydatka na prezydenta skrzętnie wybierała kosmetyki do makijażu, które będą idealnie współgrać z jej urodą.

– Na debatę w „Super Expressie” założę swoje czerwone korale, ale musiałam dokupić sobie również pomadkę, bo już mi się skończyła – mówi.

Joanna Senyszyn na naszą debatę ubierze się zależnie od pogody. Jeżeli będzie zimo, polityczka założy swoją tradycyjną czarną marynarkę, czarny golf, a do tego czerwone korale. – Gdy dopisze pogoda, wtedy włożę biało czarny żakiet – mówi w rozmowie z „Super Expressem” Joanna Senyszyn.

i Autor: SE