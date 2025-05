Chwilę przed maturą takie wieści! Nagły komunikat dyrektora CKE

Co było na maturze z polskiego 2025? Sprawdź arkusze CKE i odpowiedzi do zadań! [05.05.2025]

Matura 2025. W tym roku matura przeprowadzona zostanie na podstawie wymagań podstawy programowej uszczuplonej o około 20 proc. "Wydaje się, że powinna być łatwiejsza dla maturzystów niż ta, która oryginalnie miała być wprowadzona" - powiedział dyrektor PAP. W rozmowie z PAP Robert Zakrzewski skierował także praktyczne rady dla zdających. Wskazał, że uczniowie powinni m.in.:

dobrze rozplanować czas pracy nad arkuszem,

czytać bardzo uważnie polecenia do zadań,

pisać wyraźnie, unikać błędów ortograficznych,

korzystać z dostępnych wzorów matematycznych podczas egzaminu z matematyki.

Matura 2025 - ważne informacje

Zakrzewski przypomniał również o bezwzględnym zakazie wnoszenia na salę egzaminacyjną urządzeń telekomunikacyjnych, takich jak telefony, smartwatche czy słuchawki. Wyjątek w tym roku dotyczy jedynie maturzystów z chorobami przewlekłymi, którzy mogą używać zaleconych przez lekarza urządzeń monitorujących stan zdrowia.

Matura 2025 przesunięta! Co się stało? Aktualne informacje CKE

W przypadku naruszenia zakazu konsekwencje mogą być poważne:

Niezdanie egzaminu w tegorocznej sesji i brak możliwości poprawki, jeśli chodzi o egzaminy obowiązkowe oraz jeden egzamin dodatkowy,

Wpisanie 0 proc. na świadectwie dojrzałości w przypadku naruszenia zasad przy drugim lub kolejnym egzaminie rozszerzonym.

Egzaminatorzy przeszkoleni i gotowi

Dyrektor CKE zapewnił, że egzaminatorzy odpowiedzialni za sprawdzanie prac maturalnych są odpowiednio przygotowani i zostaną dodatkowo przeszkoleni przed przystąpieniem do oceniania. Dodał, że nie brakuje kadry, a jakość ich pracy będzie nadzorowana wzmocnionym systemem wewnętrznej weryfikacji.

Nowością w tym roku jest oficjalne wprowadzenie funkcji egzaminatora-weryfikatora, który będzie dodatkowo kontrolował poprawność oceniania. - Rekomenduję maturzystom, by dobrze zaplanowali swój czas poświęcony na rozwiązanie zadań i przy pisaniu wypracowania. Należy uważnie czytać polecenia do każdego zadania. Postarajcie się wyodrębnić poszczególne elementy polecenia. Po napisaniu odpowiedzi sprawdźcie proszę, czy zostały one uwzględnione - powiedział dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej Robert Zakrzewski.

Czytaj też: Matura 2025: Dyrektor CKE radzi, jak poradzić sobie z matematyką. Jedna rzecz jest kluczowa

Do egzaminów maturalnych w tym roku ma przystąpić ok. 275 tys. osób. Egzaminy pisemne rozpoczną się 5 maja i potrwają do 22 maja. Natomiast sesja ustnych egzaminów maturalnych potrwa do 9 do 24 maja. Każdy maturzysta musi obowiązkowo przystąpić do trzech egzaminów pisemnych na poziomie podstawowym: z języka polskiego, matematyki i języka obcego nowożytnego. Obowiązkowe są też dwa egzaminy ustne: z polskiego i z języka obcego.

Życzenia dla maturzystów 2025. Czego życzyć przed egzaminem dojrzałości?

Beata Kozidrak wyszła za mąż jeszcze przed maturą! Była zaledwie nastolatką Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.