Telefon na maturze? Złamiesz zakaz i koniec. Poważne konsekwencje

Matura 2025. W poniedziałek (5 maja) początek egzaminów. Najpierw pisemny egzamin z języka polskiego, następnie matematyka i język obcy. Pełny harmonogram matury 2025 znajdziecie na tej stronie: Matura 2025. Pełny i szczegółowy harmonogram egzaminów. Sprawdź, kiedy i co będziesz zdawać Maturzysta musi obowiązkowo przystąpić do 3 egzaminów pisemnych na poziomie podstawowym: z języka polskiego, matematyki i języka obcego nowożytnego. Obowiązkowe są też dwa egzaminy ustne: z polskiego i z języka obcego. Maturzyści muszą też przystąpić obowiązkowo do jednego pisemnego egzaminu na poziomie rozszerzonym.

Im bliżej pierwszego egzaminu, tym bardziej maturzyści zaczynają się niepokoić. Co można wnieść na salę egzaminacyjną? Czy można mieć przy sobie wodę? Co z telefonami lub smartwatchami? Czy można wyjść z sali w trakcie egzaminu? Dyrektor CKE przypomina, że na salę egzaminacyjną nie wolno wnosić urządzeń komunikacyjnych.

Za złamanie tego zakazu grozi w przypadku egzaminów obowiązkowych oraz jedynego egzaminu dodatkowego na poziomie rozszerzonym lub dwujęzycznym – niezdaniem egzaminu w tegorocznej sesji oraz brakiem możliwości przystąpienia do egzaminu w terminie poprawkowym a w przypadku egzaminów z drugiego i kolejnych przedmiotów dodatkowych na poziomie rozszerzonym lub dwujęzycznym – wpisaniem wyniku 0 proc. na świadectwie dojrzałości - podkreśla w rozmowie z PAP dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej Robert Zakrzewski.

Aby zdać maturę, trzeba uzyskać z przedmiotów obowiązkowych zdawanych na poziomie podstawowym co najmniej 30 proc. punktów. W przypadku przedmiotów do wyboru, zdawanych na poziomie rozszerzonym, nie ma progu zaliczeniowego.

Wyniki matur Centralna Komisja Egzaminacyjna ogłosi 8 lipca. Tego samego dnia rano swoje indywidualne wyniki poznają też maturzyści."

