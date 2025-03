Matura 2025. Gdzie w trakcie egzaminu powinna stać butelka z wodą? Zaskakujące zalecenia CKE

Senior ledwo przeżył brutalny atak 32-latka. Uratowała go kobieta. "Sąsiad chciał mnie udusić"

Matura 2025 rozpocznie się 5 maja (poniedziałek) egzaminem z języka polskiego na poziomie podstawowym. Następnie maturzyści przystąpią do matury z matematyki (6 maja, wtorek) oraz języka obcego (7 maja, środa). Matura 2025 zakończy się 24 maja. Egzamin maturalny będzie przeprowadzony ściśle według zasad i reguł ustalonych i ogłoszonych przez Centralną Komisję Egzaminacyjną. Złamanie tych zasad przez maturzystę może skutkować nie wpuszczeniem na salę egzaminacyjną lub przerwaniem egzaminu.

Co z wodą na maturze. Jakie są zasady CKE?

Co z wodą na maturze? Okazuje się, że nawet taka błaha sprawa jest uregulowana odpowiednimi zaleceniami. Zerknęliśmy do informatora przygotowanego przez Centralną Komisję Egzaminacyjną. Można wnieść małą butelkę wody na salę, ale trzeba ją postawić w odpowiednim miejscu. - Zdający może wnieść do sali egzaminacyjnej małą butelkę wody. Woda może również być zapewniona przez szkołę. Podczas pracy z arkuszem egzaminacyjnym butelka powinna stać na podłodze przy nodze stolika, aby przypadkowo nie zalać materiałów egzaminacyjnych - informuje CKE.

Matura 2025 - najważniejsze daty

Termin główny: 5 do 24 maja 2025 r.‎

Część ustna: język polski – od 9 do 24 maja (z wyjątkiem 11 maja oraz 16–18 maja).

Część pisemna (wszystkie przedmioty): od 5 do 22 maja.

Przypominamy, że aby zdać maturę należy uzyskać co najmniej 30 procent punktów możliwych do zdobycia z każdego przedmiotu obowiązkowego oraz przystąpić do egzaminu z jednego przedmiotu dodatkowego na poziomie rozszerzonym albo, w przypadku języka obcego nowożytnego, na poziomie rozszerzonym lub dwujęzycznym.