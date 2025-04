Matura 2025: Dyrektor CKE radzi, jak poradzić sobie z matematyką. Jedna rzecz jest kluczowa

Już za kilka dni rozpocznie się matura 2025. Do egzaminów maturalnych w tym roku ma przystąpić ok. 275 tys. osób. Część pisemna matur potrwa od 5 do 22 maja, natomiast egzaminy ustne odbędą się w terminie od 9 do 24 maja.

Egzaminy obowiązkowe – co musi zdawać każdy maturzysta? Każdy uczeń przystępujący do matury ma obowiązek zdania trzech egzaminów pisemnych na poziomie podstawowym:

z języka polskiego,

z matematyki,

z języka obcego nowożytnego.

Dodatkowo, obowiązkowe są również dwa egzaminy ustne:

z języka polskiego,

z języka obcego nowożytnego.

Egzamin z przedmiotu dodatkowego – czyli poziom rozszerzony. Każdy maturzysta musi też obowiązkowo podejść do jednego egzaminu pisemnego na poziomie rozszerzonym, tzw. przedmiotu dodatkowego. W przypadku języka obcego można wybrać poziom rozszerzony lub dwujęzyczny. Uczniowie chętni mogą przystąpić nawet do pięciu dodatkowych egzaminów rozszerzonych, jeśli chcą zwiększyć swoje szanse w rekrutacji na studia.

Ile trzeba zdobyć punktów, żeby zdać? Aby zdać maturę, należy uzyskać minimum 30% punktów z każdego przedmiotu obowiązkowego na poziomie podstawowym – zarówno z części pisemnej, jak i ustnej. Przedmioty dodatkowe (rozszerzone) nie mają progu zaliczeniowego – nie trzeba zdobyć określonej liczby punktów, by zdać.

Polska Agencja Prasowa rozmawiała z dyrektorem Centralnej Komisji Egzaminacyjnej. Robert Zakrzewski ma szereg rad dla tegorocznych maturzystów.

Rekomenduję maturzystom, by dobrze zaplanowali swój czas poświęcony na rozwiązanie zadań i przy pisaniu wypracowania. Należy uważnie czytać polecenia do każdego zadania. Postarajcie się wyodrębnić poszczególne elementy polecenia. Po napisaniu odpowiedzi sprawdźcie proszę, czy zostały one uwzględnione.

Matura 2025: Dyrektor CKE radzi, jak poradzić sobie z matematyką

Dyrektor CKE zwraca uwagę, aby w części testowej z języka polskiego zwrócić szczególną uwagę na te zadania, które wymagają odwołania się do dwóch tekstów. W uzasadnieniu trzeba wyraźnie nawiązać do obu; to bardzo istotne dla poprawności odpowiedzi. - W przypadku egzaminu z matematyki na poziomie podstawowym w zadaniach, które wymagają wykazania prawdziwości ogólnej własności, takiej jak na przykład podzielność, pamiętaj, aby przeprowadzić rozumowanie ogólne. Podstawianie konkretnych wartości liczbowych i formułowanie na tej podstawie ogólnych wniosków nie jest poprawnym sposobem rozwiązania takiego zadania. Tak jak w języku polskim także na egzaminie z matematyki należy czytać uważnie treść zadania, należy stosować się do poleceń, należy zwracać uwagę na tak zwane czasowniki operacyjne, które były użyte w poleceniu - przypomina dyrektor CKE.

Zakrzewski rekomenduje też korzystanie z "Wybranych wzorów matematycznych na egzamin maturalny z matematyki", dlatego "że dużo twierdzeń, wzorów, które mogą być pomocne w rozwiązaniu zadań znajduje się w tej broszurze. Należy zwrócić uwagę na poprawność przekształceń oraz obliczeń rachunkowych."

- Oczywiście jak na każdym egzaminie należy czytelnie pisać swoje rozwiązanie. To rozwiązanie powinno być pełne, nie powinno się omijać istotnych obliczeń lub etapów rozumowania. Wiele błędów wynika z przepisywania do kolejnych linijek rozwiązywania wartości błędnie odczytanych - podkreśla dyrektor CKE.

Centralna Komisja Egzaminacyjna ogłosi wyniki 8 lipca 2025 roku. W tym samym dniu, już rano, każdy maturzysta będzie mógł sprawdzić swój wynik indywidualnie w systemie internetowym.

