Matura 2026 ukraiński. Arkusz CKE, zadania do pobrania [06.05.2026]

Anna Wojnowska
2026-05-06 14:41

W środę, 6 maja 2026 roku, maturzyści przystępują do egzaminu maturalnego z języka dodatkowego na obowiązkowym poziomie podstawowym, w tym z języka ukraińskiego. To ważny dzień dla wszystkich osób, które zadeklarowały ten przedmiot. W naszym artykule znajdziesz oficjalny arkusz CKE, zadania oraz propozycje odpowiedzi, dzięki którym szybko oszacujesz swój wynik.

Matura 2026: język ukraiński - arkusz CKE
Matura 2026: język ukraiński - arkusz CKE Matura 2026: język ukraiński - arkusz CKE Matura 2026: język ukraiński - arkusz CKE Matura 2026: język ukraiński - arkusz CKE
Galeria zdjęć 27

Matura ukraiński 2026: Arkusz CKE i odpowiedzi w jednym miejscu

Egzamin na poziomie podstawowym rozpoczyna się o godzinie 9:00 i trwa standardowo 120 minut. Należy pamiętać, że oficjalne arkusze zazwyczaj pojawiają się na stronach CKE wczesnym popołudniem, około godziny 14:00. Wtedy też udostępniamy pliki do pobrania.

W galerii poniżej znajdziesz arkusz CKE z matury na poziomie podstawowym z języka ukraińskiego jako języka obcego 2026

Matura 2026: język ukraiński - arkusz CKE
Galeria zdjęć 27

Jak wygląda ukraiński na maturze 2026? Struktura egzaminu

Wybierając ukraiński na maturze 2026 na poziomie podstawowym, musisz wykazać się praktyczną znajomością tego języka. Zgodnie z wytycznymi Centralnej Komisji Egzaminacyjnej, arkusz został zaprojektowany tak, aby sprawdzić kilka kluczowych kompetencji językowych. Podczas rozwiązywania zadań natrafia się na następujące bloki tematyczne:

  • Rozumienie ze słuchu: Zadania oparte na nagraniach audio. Twoim celem będzie wyłapanie głównych myśli oraz szczegółowych informacji z odtwarzanych tekstów.
  • Rozumienie tekstów pisanych: Analiza różnego rodzaju tekstów (np. artykułów prasowych, ogłoszeń, fragmentów literackich) i odpowiadanie na pytania testowe (prawda/fałsz lub wielokrotny wybór).
  • Znajomość środków językowych: Krótkie zadania gramatyczne i leksykalne, zazwyczaj w formie luk do uzupełnienia, tłumaczenia fragmentów zdań lub transformacji.
  • Wypowiedź pisemna: Stworzenie dłuższego tekstu na określony temat, najczęściej w formie listu prywatnego, e-maila lub wpisu na bloga. Twoja praca musi być spójna, logiczna i mieścić się w wymaganym przez CKE limicie słów.
Matura próbna 2026: j. angielski arkusz CKE + odpowiedzi
Galeria zdjęć 36

O czym musisz pamiętać przed wejściem na salę?

Podobnie jak w przypadku innych przedmiotów maturalnych, na egzaminie z języka ukraińskiego obowiązują ścisłe procedury narzucone przez CKE. Ich przestrzeganie jest absolutnie konieczne, aby Twój egzamin przebiegł bez zakłóceń, a wynik był ważny. Oto najważniejsze zasady organizacyjne:

  • Dowód tożsamości: Zabierz ze sobą dowód osobisty, paszport lub aplikację mObywatel. Bez dokumentu potwierdzającego tożsamość komisja nie dopuści Cię do pisania.
  • Czarne długopisy: Odpowiedzi na karcie musisz zaznaczać wyłącznie długopisem lub piórem z czarnym wkładem. Warto mieć w piórniku co najmniej jeden zapasowy.
  • Zakazane przedmioty: Na salę nie wolno wnosić telefonów komórkowych, smartwatchy, odtwarzaczy mp3 ani żadnych pomocy naukowych. Jedynym dozwolonym dodatkiem jest mała butelka wody, która podczas pisania powinna stać na podłodze.
Matura 2025: angielski 7.05.2025. Arkusze CKE i odpowiedzi. Poziom podstawowy [Formuła 2023]
Galeria zdjęć 39
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

MATURA
matura 2026