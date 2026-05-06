Matura 2026 ukraiński. Arkusz CKE, zadania do pobrania [06.05.2026]

Matura ukraiński 2026: Arkusz CKE i odpowiedzi w jednym miejscu
Egzamin na poziomie podstawowym rozpoczyna się o godzinie 9:00 i trwa standardowo 120 minut. Należy pamiętać, że oficjalne arkusze zazwyczaj pojawiają się na stronach CKE wczesnym popołudniem, około godziny 14:00. Wtedy też udostępniamy pliki do pobrania.
W galerii poniżej znajdziesz arkusz CKE z matury na poziomie podstawowym z języka ukraińskiego jako języka obcego 2026
Jak wygląda ukraiński na maturze 2026? Struktura egzaminu
Wybierając ukraiński na maturze 2026 na poziomie podstawowym, musisz wykazać się praktyczną znajomością tego języka. Zgodnie z wytycznymi Centralnej Komisji Egzaminacyjnej, arkusz został zaprojektowany tak, aby sprawdzić kilka kluczowych kompetencji językowych. Podczas rozwiązywania zadań natrafia się na następujące bloki tematyczne:
- Rozumienie ze słuchu: Zadania oparte na nagraniach audio. Twoim celem będzie wyłapanie głównych myśli oraz szczegółowych informacji z odtwarzanych tekstów.
- Rozumienie tekstów pisanych: Analiza różnego rodzaju tekstów (np. artykułów prasowych, ogłoszeń, fragmentów literackich) i odpowiadanie na pytania testowe (prawda/fałsz lub wielokrotny wybór).
- Znajomość środków językowych: Krótkie zadania gramatyczne i leksykalne, zazwyczaj w formie luk do uzupełnienia, tłumaczenia fragmentów zdań lub transformacji.
- Wypowiedź pisemna: Stworzenie dłuższego tekstu na określony temat, najczęściej w formie listu prywatnego, e-maila lub wpisu na bloga. Twoja praca musi być spójna, logiczna i mieścić się w wymaganym przez CKE limicie słów.
O czym musisz pamiętać przed wejściem na salę?
Podobnie jak w przypadku innych przedmiotów maturalnych, na egzaminie z języka ukraińskiego obowiązują ścisłe procedury narzucone przez CKE. Ich przestrzeganie jest absolutnie konieczne, aby Twój egzamin przebiegł bez zakłóceń, a wynik był ważny. Oto najważniejsze zasady organizacyjne:
- Dowód tożsamości: Zabierz ze sobą dowód osobisty, paszport lub aplikację mObywatel. Bez dokumentu potwierdzającego tożsamość komisja nie dopuści Cię do pisania.
- Czarne długopisy: Odpowiedzi na karcie musisz zaznaczać wyłącznie długopisem lub piórem z czarnym wkładem. Warto mieć w piórniku co najmniej jeden zapasowy.
- Zakazane przedmioty: Na salę nie wolno wnosić telefonów komórkowych, smartwatchy, odtwarzaczy mp3 ani żadnych pomocy naukowych. Jedynym dozwolonym dodatkiem jest mała butelka wody, która podczas pisania powinna stać na podłodze.