Matura 2026 ukraiński. Arkusz CKE, zadania do pobrania [06.05.2026]

Matura ukraiński 2026: Arkusz CKE i odpowiedzi w jednym miejscu

Egzamin na poziomie podstawowym rozpoczyna się o godzinie 9:00 i trwa standardowo 120 minut. Należy pamiętać, że oficjalne arkusze zazwyczaj pojawiają się na stronach CKE wczesnym popołudniem, około godziny 14:00. Wtedy też udostępniamy pliki do pobrania.

W galerii poniżej znajdziesz arkusz CKE z matury na poziomie podstawowym z języka ukraińskiego jako języka obcego 2026

Jak wygląda ukraiński na maturze 2026? Struktura egzaminu

Wybierając ukraiński na maturze 2026 na poziomie podstawowym, musisz wykazać się praktyczną znajomością tego języka. Zgodnie z wytycznymi Centralnej Komisji Egzaminacyjnej, arkusz został zaprojektowany tak, aby sprawdzić kilka kluczowych kompetencji językowych. Podczas rozwiązywania zadań natrafia się na następujące bloki tematyczne:

Rozumienie ze słuchu: Zadania oparte na nagraniach audio. Twoim celem będzie wyłapanie głównych myśli oraz szczegółowych informacji z odtwarzanych tekstów.

Zadania oparte na nagraniach audio. Twoim celem będzie wyłapanie głównych myśli oraz szczegółowych informacji z odtwarzanych tekstów. Rozumienie tekstów pisanych: Analiza różnego rodzaju tekstów (np. artykułów prasowych, ogłoszeń, fragmentów literackich) i odpowiadanie na pytania testowe (prawda/fałsz lub wielokrotny wybór).

Analiza różnego rodzaju tekstów (np. artykułów prasowych, ogłoszeń, fragmentów literackich) i odpowiadanie na pytania testowe (prawda/fałsz lub wielokrotny wybór). Znajomość środków językowych: Krótkie zadania gramatyczne i leksykalne, zazwyczaj w formie luk do uzupełnienia, tłumaczenia fragmentów zdań lub transformacji.

Krótkie zadania gramatyczne i leksykalne, zazwyczaj w formie luk do uzupełnienia, tłumaczenia fragmentów zdań lub transformacji. Wypowiedź pisemna: Stworzenie dłuższego tekstu na określony temat, najczęściej w formie listu prywatnego, e-maila lub wpisu na bloga. Twoja praca musi być spójna, logiczna i mieścić się w wymaganym przez CKE limicie słów.

O czym musisz pamiętać przed wejściem na salę?

Podobnie jak w przypadku innych przedmiotów maturalnych, na egzaminie z języka ukraińskiego obowiązują ścisłe procedury narzucone przez CKE. Ich przestrzeganie jest absolutnie konieczne, aby Twój egzamin przebiegł bez zakłóceń, a wynik był ważny. Oto najważniejsze zasady organizacyjne:

Dowód tożsamości: Zabierz ze sobą dowód osobisty, paszport lub aplikację mObywatel. Bez dokumentu potwierdzającego tożsamość komisja nie dopuści Cię do pisania.

Zabierz ze sobą dowód osobisty, paszport lub aplikację mObywatel. Bez dokumentu potwierdzającego tożsamość komisja nie dopuści Cię do pisania. Czarne długopisy: Odpowiedzi na karcie musisz zaznaczać wyłącznie długopisem lub piórem z czarnym wkładem. Warto mieć w piórniku co najmniej jeden zapasowy.

Odpowiedzi na karcie musisz zaznaczać wyłącznie długopisem lub piórem z czarnym wkładem. Warto mieć w piórniku co najmniej jeden zapasowy. Zakazane przedmioty: Na salę nie wolno wnosić telefonów komórkowych, smartwatchy, odtwarzaczy mp3 ani żadnych pomocy naukowych. Jedynym dozwolonym dodatkiem jest mała butelka wody, która podczas pisania powinna stać na podłodze.