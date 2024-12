Próbna matura 2025 matematyka podstawowa. Mamy rozwiązania i odpowiedzi PDF do arkuszy CKE

Matura próbna 2025 z matematyki poziom podstawowy [6 grudnia 2024]. Egzamin już napisany, więc w internecie zaczyna się wielkie szukanie odpowiedzi do arkuszy CKE. Poniżej znajdziecie sugerowane odpowiedzi do arkuszy CKE z matematyki matura próbna 2025. Jak internauci komentują zadania znajdujące się na arkuszach CKE? "Ta matma pokazała mi, że to dla mnie koniec, nie ma już nadziei", "nawet łatwa ta matma podobało mi się", "Jak będę miała z tej próbnej więcej niż 10% to uważam to za sukces", "To takie łatwe było", "KUR*** CO TO BYLO" - komentują internauci.

Przypominamy, że wynik egzaminu próbnego z matematyki to dobra okazja do oceny swojej wiedzy i uzupełnienie ewentualnych braków przed prawdziwym, majowym egzaminem maturalnym 2025. Tymczasem próbne matury dalej trwają. W poniedziałek (9 grudnia) matura próbna z języka polskiego, a w kolejnych dnia z innych przedmiotó.

PRÓBNA MATURA 2025 z matematyki poziom podstawowy. Odpowiedzi PDF + arkusze CKE w galeriach poniżej