Matura próbna 2025: matematyka poziom podstawowy. Elektryzujące przecieki! Arkusze CKE, odpowiedzi do ściągnięcia PDF [6.12.24]

Matura próbna 2025. W piątek (6 grudnia) egzamin z królowej nauk, czyli matematyki. Matura próbna z matematyki rozpocznie się około godziny 9 w warunkach jak najbardziej zbliżonych do tego, jak wygląda prawdziwa matura. Również 6 grudnia, ale po południu, odbędzie się egzamin próbny z języka łacińskiego i kultury antycznej oraz z języków mniejszości narodowych na poziomie podstawowym. Egzamin z matematyki tuż, tuż.

Matura próbna 2025: matematyka. Odpowiedzi, rozwiązania, przecieki, arkusze CKE do ściągnięcia PDF

W internecie pojawiają się komentarze internautów, którzy szukają arkuszy CKE, odpowiedzi, przecieków i pewniaków. "Sluchajcie mam przecieki do matury probnej z matmy. Ktos chce?", "ja to żyłam w takim błędzie bo te matury nie są takie złe jak zadania maturalne czy zadania z książki.... ja jutro tą matematykę to zdam MUSZE" - czytamy na platformie X. Myśląc o maturze próbnej z matematyki nie można zapominać, że jest to doskonała okazja do tego, aby przetestować swoją wiedze i uzupełnić swoje braki przed maturą, która odbędzie się w maju.

Próbne egzaminy maturalne 2025 będą trwały do 17 grudnia 2024 roku. Egzamin z matematyki na poziomie rozszerzonym będzie 12 grudnia rano. Poniżej znajdziecie arkusze CKE i odpowedzi do matury 2024 z matematyki.