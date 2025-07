Kierowcy arabscy nie przestrzegają przepisu, że gdy pieszy na drodze / pasach, to trzeba się zatrzymać. Zakładam optymistycznie, że wynika to z ich nieznajomości polskich przepisów. Proszę o jakąś akcję edukacyjną dla Polaków, jakie są przepisy ruchu pieszych w krajach arabskich, aby uniknąć wypadku. Polak wejdzie na pasy, bo zakłada że kierowcy przestrzegają przepisów i może dojść do tragedii. Raz byłem na środku drogi przechodząc przez pasy, gdy Arabka wcisnęła się busem, innym razem też już byłem na pasach, gdzie turyści arabscy przejechali przede mną - relacjonował czytelnik "Tygodnikowi Podhalańskiemu".