Matura 2025: Sesja dodatkowa. Język polski na start, potem matematyka i języki obce

Prawo do przystąpienia do matury w terminie dodatkowym mają wyłącznie abiturienci, którzy w terminie głównym byli nieobecni z powodów niezależnych – np. choroby lub nagłych zdarzeń losowych – i uzyskali zgodę okręgowej komisji egzaminacyjnej. Dotyczy to zarówno tegorocznych maturzystów, jak i absolwentów z lat ubiegłych.

Egzaminy pisemne potrwają do połowy czerwca

Dodatkowa sesja potrwa do 17 czerwca. Harmonogram przewiduje niemal codziennie jeden lub dwa egzaminy – rano i/lub po południu. 4 czerwca uczniowie napiszą egzamin z matematyki (poziom podstawowy), a dzień później sprawdzą swoją wiedzę z języków obcych. Biologia, chemia, fizyka, geografia, historia czy informatyka – wszystkie te przedmioty również znalazły się w czerwcowym terminarzu. Najmniej popularne są takie języki jak francuski, hiszpański czy ukraiński, które zdaje pojedyncza liczba uczniów.

Z danych Centralnej Komisji Egzaminacyjnej wynika, że największe grupy zdających przystąpią do egzaminów z języka angielskiego, matematyki i języka polskiego – odpowiednio kilkaset osób na poziomie podstawowym. W sesji dodatkowej nie będzie natomiast egzaminów z języka łacińskiego, kaszubskiego, łemkowskiego czy włoskiego – nikt ich nie zadeklarował.

Część ustna między 9 a 11 czerwca

Egzaminy ustne zaplanowano na trzy dni – od 9 do 11 czerwca. Najwięcej maturzystów zgłosiło się do ustnych egzaminów z języka polskiego (313 osób) i angielskiego (287). Znacznie mniej chętnych jest na niemiecki, rosyjski, francuski czy hiszpański.

Co trzeba zdać, żeby mieć maturę?

Każdy maturzysta musi zaliczyć:

trzy egzaminy pisemne na poziomie podstawowym: z języka polskiego, matematyki i języka obcego nowożytnego,

dwa egzaminy ustne: z języka polskiego i języka obcego,

jeden przedmiot na poziomie rozszerzonym (bez progu zaliczeniowego).

Niektóre osoby – np. absolwenci techników, którzy mają już dyplom zawodowy – mogą być zwolnieni z obowiązku przystępowania do przedmiotu dodatkowego.

Aby zdać maturę, należy uzyskać co najmniej 30 proc. punktów z każdego egzaminu obowiązkowego. Egzaminy na poziomie rozszerzonym nie mają progu zdawalności – wynik z nich liczy się tylko podczas rekrutacji na studia.

Kiedy wyniki i poprawki?

Wyniki matur – zarówno z sesji majowej, jak i dodatkowej – zostaną ogłoszone 8 lipca 2025 r.. Osoby, które nie zaliczą jednego z obowiązkowych egzaminów, będą mogły przystąpić do poprawki w sierpniu. Egzaminy poprawkowe odbędą się:

19 sierpnia (pisemne),20 sierpnia (ustne).

Maturzysta, który nie zda więcej niż jednego egzaminu lub któremu unieważniono egzamin, będzie mógł poprawić maturę dopiero w przyszłym roku. Istnieje również możliwość odwołania się od otrzymanego wyniku – procedura przewiduje kilka etapów.

