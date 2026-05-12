Matura WOS 2026. Co było na maturze z WOSu? Zadania i rozwiązania [ARKUSZE CKE, ODPOWIEDZI]

Spis treści
Matura WOS 2026. Co czekało na maturzystów w tegorocznym arkuszu?
Egzamin z WOS-u na poziomie rozszerzonym to jeden z najtrudniejszych testów humanistycznych. Nie wystarczy tu sama wiedza – kluczowa jest umiejętność analizy złożonych materiałów źródłowych. W arkuszu, z którym zmierzyli się zdający, z pewnością znajdowały się:
- fragmenty tekstów prawnych, np. z Konstytucji RP,
- dane statystyczne w formie tabel i wykresów,
- teksty publicystyczne i naukowe do interpretacji,
- mapy lub ilustracje odnoszące się do wydarzeń politycznych.
Za poprawne rozwiązanie wszystkich zadań maturzyści mogą zdobyć 60 punktów. Oficjalny arkusz CKE został opublikowany na stronie komisji oraz w naszych artykułach dziś, około godziny 14:00.
W galerii poniżej znajdziesz arkusze maturalne wraz z rozwiązaniami z matury z WOSu 2026
Pewniaki, które prawdopodobnie są w arkuszu CKE
Chociaż treść zadań jeszcze w trakcie egzaminu jest ściśle tajna, analiza informatorów CKE i arkuszy z ubiegłych lat pozwala z dużą dozą pewności wskazać tematy, które muszą pojawić się na egzaminie. Jeszcze przed 14 przewidywaliśmy, że maturzyści prawdopodobnie rozwiązywali zadania dotyczące:
- ustroju Polski. Pytania o kompetencje prezydenta, rządu, Sejmu i Senatu to absolutna podstawa każdego arkusza z WOS-u.
- prawa i praw człowieka. Analiza zagadnień konstytucyjnych, w tym trójpodziału władzy oraz praw i obowiązków obywatelskich.
- systemu politycznego. Pytania o partie polityczne, systemy wyborcze i zasady demokracji.
- stosunków międzynarodowych. Funkcjonowanie Unii Europejskiej i ONZ to niemal pewny punkt programu.
W galerii poniżej znajdziesz oficjalny arkusz maturalny CKE z matury z WOSu 2026
Możliwe zadania na maturze z Wiedzy o Społeczeństwie 2026
Poniżej znajduje się analiza kilku zadań, które mogły pojawić się w arkuszu maturalnym z Wiedzy o Społeczeństwie, obejmująca różne obszary tematyczne tego przedmiotu.
Zadanie z systemu organów państwowych
Treść zadania: Na podstawie fragmentu Konstytucji RP należy wskazać organ, który stoi na straży wolności słowa, prawa do informacji i interesu publicznego w radiofonii i telewizji.
Analiza i odpowiedź: Przytoczony Art. 213 Konstytucji opisuje kompetencje Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji. Jest to organ konstytucyjny powołany do ochrony tych właśnie wartości. Prawidłowa odpowiedź to D. Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji.
Treść zadania: Należy uzupełnić informacje o organie z zadania 8.1.
Analiza i odpowiedź:
- Nazwa jednoosobowego organu konstytucyjnego (1.): Przewodniczący Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji.
- Nazwa organu powołującego (2.): Członków KRRiT powołują: Sejm, Senat i Prezydent RP.
- Okres kadencji (3.): Kadencja członków KRRiT trwa 6 lat.
Zadanie z konstrukcji samorządu terytorialnego
Treść zadania: Na podstawie schematu przedstawiającego wybory organów samorządu terytorialnego, należy nazwać organy oznaczone literami A i B.
Analiza i odpowiedź:
- A: Organ stanowiący, wybierany przez wyborców, który z kolei wybiera zarząd województwa. Jest to sejmik województwa.
- B: Organ wykonawczy w gminie wiejskiej, wybierany bezpośrednio przez wyborców. Jest to wójt.
Treść zadania: Należy podać nazwę funkcji osoby przewodniczącej zarządowi powiatu.
Analiza i odpowiedź: Przewodniczącym zarządu powiatu jest starosta.
Zadania ze stosunków międzynarodowych
Treść zadania: Na podstawie tekstu opisującego masowe mordy ludności cywilnej (wspomniano o Kigali, Hutu, Tutsi), należy podać nazwę państwa, w którym te wydarzenia miały miejsce.
Analiza i odpowiedź: Opisane wydarzenia to ludobójstwo, które miało miejsce w Rwandzie w 1994 roku.
Treść zadania: Należy podać pełną polską nazwę organizacji międzynarodowej, która podjęła decyzję o utworzeniu misji pokojowej.
Analiza i odpowiedź: Organizacją odpowiedzialną za misje pokojowe na świecie jest Organizacja Narodów Zjednoczonych (ONZ).
Zadania z systemu partyjnego i finansowania partii
Treść zadania: Zadanie dotyczy finansowania partii politycznych, subwencji z budżetu państwa i zasady stopniowej degresji.
Analiza:
- Zadanie pyta o uzasadnienie, dlaczego zasada stopniowej degresji (im więcej głosów, tym proporcjonalnie mniejsza kwota dotacji za każdy kolejny głos) przyczynia się do wzmocnienia pluralizmu politycznego. Uzasadnienie: Zasada ta zapobiega nadmiernej dominacji finansowej największych partii i daje szansę na funkcjonowanie również mniejszym ugrupowaniom, które przekroczyły próg uprawniający do subwencji. Wyrównuje to w pewnym stopniu szanse na scenie politycznej.