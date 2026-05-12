Matura WOS 2026. Co było na maturze z WOSu? Zadania i rozwiązania [ARKUSZE CKE, ODPOWIEDZI]

Matura WOS 2026. Co czekało na maturzystów w tegorocznym arkuszu?

Egzamin z WOS-u na poziomie rozszerzonym to jeden z najtrudniejszych testów humanistycznych. Nie wystarczy tu sama wiedza – kluczowa jest umiejętność analizy złożonych materiałów źródłowych. W arkuszu, z którym zmierzyli się zdający, z pewnością znajdowały się:

fragmenty tekstów prawnych, np. z Konstytucji RP,

dane statystyczne w formie tabel i wykresów,

teksty publicystyczne i naukowe do interpretacji,

mapy lub ilustracje odnoszące się do wydarzeń politycznych.

Za poprawne rozwiązanie wszystkich zadań maturzyści mogą zdobyć 60 punktów. Oficjalny arkusz CKE został opublikowany na stronie komisji oraz w naszych artykułach dziś, około godziny 14:00.

W galerii poniżej znajdziesz arkusze maturalne wraz z rozwiązaniami z matury z WOSu 2026

50

Pewniaki, które prawdopodobnie są w arkuszu CKE

Chociaż treść zadań jeszcze w trakcie egzaminu jest ściśle tajna, analiza informatorów CKE i arkuszy z ubiegłych lat pozwala z dużą dozą pewności wskazać tematy, które muszą pojawić się na egzaminie. Jeszcze przed 14 przewidywaliśmy, że maturzyści prawdopodobnie rozwiązywali zadania dotyczące:

ustroju Polski. Pytania o kompetencje prezydenta, rządu, Sejmu i Senatu to absolutna podstawa każdego arkusza z WOS-u.

prawa i praw człowieka. Analiza zagadnień konstytucyjnych, w tym trójpodziału władzy oraz praw i obowiązków obywatelskich.

systemu politycznego. Pytania o partie polityczne, systemy wyborcze i zasady demokracji.

stosunków międzynarodowych. Funkcjonowanie Unii Europejskiej i ONZ to niemal pewny punkt programu.

W galerii poniżej znajdziesz oficjalny arkusz maturalny CKE z matury z WOSu 2026

32

Możliwe zadania na maturze z Wiedzy o Społeczeństwie 2026

Poniżej znajduje się analiza kilku zadań, które mogły pojawić się w arkuszu maturalnym z Wiedzy o Społeczeństwie, obejmująca różne obszary tematyczne tego przedmiotu.

Zadanie z systemu organów państwowych

Treść zadania: Na podstawie fragmentu Konstytucji RP należy wskazać organ, który stoi na straży wolności słowa, prawa do informacji i interesu publicznego w radiofonii i telewizji.

Analiza i odpowiedź: Przytoczony Art. 213 Konstytucji opisuje kompetencje Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji. Jest to organ konstytucyjny powołany do ochrony tych właśnie wartości. Prawidłowa odpowiedź to D. Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji.

Treść zadania: Należy uzupełnić informacje o organie z zadania 8.1.

Analiza i odpowiedź:

Nazwa jednoosobowego organu konstytucyjnego (1.): Przewodniczący Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji .

. Nazwa organu powołującego (2.): Członków KRRiT powołują: Sejm, Senat i Prezydent RP.

Okres kadencji (3.): Kadencja członków KRRiT trwa 6 lat.

Zadanie z konstrukcji samorządu terytorialnego

Treść zadania: Na podstawie schematu przedstawiającego wybory organów samorządu terytorialnego, należy nazwać organy oznaczone literami A i B.

Analiza i odpowiedź:

A: Organ stanowiący, wybierany przez wyborców, który z kolei wybiera zarząd województwa. Jest to sejmik województwa .

Organ stanowiący, wybierany przez wyborców, który z kolei wybiera zarząd województwa. Jest to . B: Organ wykonawczy w gminie wiejskiej, wybierany bezpośrednio przez wyborców. Jest to wójt.

Treść zadania: Należy podać nazwę funkcji osoby przewodniczącej zarządowi powiatu.

Analiza i odpowiedź: Przewodniczącym zarządu powiatu jest starosta.

Zadania ze stosunków międzynarodowych

Treść zadania: Na podstawie tekstu opisującego masowe mordy ludności cywilnej (wspomniano o Kigali, Hutu, Tutsi), należy podać nazwę państwa, w którym te wydarzenia miały miejsce.

Analiza i odpowiedź: Opisane wydarzenia to ludobójstwo, które miało miejsce w Rwandzie w 1994 roku.

Treść zadania: Należy podać pełną polską nazwę organizacji międzynarodowej, która podjęła decyzję o utworzeniu misji pokojowej.

Analiza i odpowiedź: Organizacją odpowiedzialną za misje pokojowe na świecie jest Organizacja Narodów Zjednoczonych (ONZ).

Zadania z systemu partyjnego i finansowania partii

Treść zadania: Zadanie dotyczy finansowania partii politycznych, subwencji z budżetu państwa i zasady stopniowej degresji.

Analiza:

Zadanie pyta o uzasadnienie, dlaczego zasada stopniowej degresji (im więcej głosów, tym proporcjonalnie mniejsza kwota dotacji za każdy kolejny głos) przyczynia się do wzmocnienia pluralizmu politycznego. Uzasadnienie: Zasada ta zapobiega nadmiernej dominacji finansowej największych partii i daje szansę na funkcjonowanie również mniejszym ugrupowaniom, które przekroczyły próg uprawniający do subwencji. Wyrównuje to w pewnym stopniu szanse na scenie politycznej.