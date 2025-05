Matura 2025: WSZYSTKIE odpowiedzi do arkuszy CKE. Matematyka rozszerzona, angielski, chemia, biologia. Gotowe rozwiązania do wszystkich zadań 12.05.2025

Matura WOS 2025. Przecieki, CKE, Arkusze

Matura z WOS rozpocznie się 13 maja (wtorek) o godz. 9. Matura z WOS będzie trwał 180 minut, co oznacza, że zakończy się o 12:00.

Część pisemna egzaminów maturalnych potrwa 14 dni od 5 do 22 maja 2025 roku. Matury będą się odbywać w dwóch porach: porannej od godziny 9:00 oraz popołudniowej od godziny 14:00. Każdy zdający musi przystąpić obowiązkowo do 4 egzaminów pisemnych: z języka polskiego, matematyki, języka obcego nowożytnego oraz wybranego przedmiotu dodatkowego na poziomie rozszerzonym. Do wyboru jest m.in. WOS, czyli wiedza o społeczeństwie. Jakich zadań należy się spodziewać na arkuszu CKE z WOS? W arkuszu egzaminacyjnym znajdą się zarówno zadania zamknięte, jak i otwarte. Poniżej możecie znaleźć arkusze CKE z WOS z ubiegłorocznej matury.

Aby zdać maturę, należy zdobyć co najmniej 30% punktów z egzaminu z każdego przedmiotu obowiązkowego ‎w części ustnej oraz w części pisemnej oraz przystąpić do egzaminu z wybranego przedmiotu dodatkowego na poziomie rozszerzonym w części pisemnej (tutaj nie jest określony próg zaliczenia). Oznacza to, że samo podejście do matury rozszerzonej z dodatkowego przedmiotu sprawia, że uczeń zdaje maturę - wynik nie ma znaczenia. Wyniki matury 2025 z Wiedzy o Społeczeństwie poznamy 8 lipca 2025 roku.

Matura 2025: WOS poziom rozszerzony, ODPOWIEDZI i ARKUSZE CKE 2024 do pobrania NOWA FORMUŁA 2023

