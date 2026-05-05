Matura z matematyki 2026 - przecieki. Te zadania będą na 100%!

We wtorek, 5 maja 2026 roku, maturzyści w całej Polsce zasiadają do jednego z najbardziej stresujących egzaminów - matury z matematyki. Dla wielu to prawdziwa zmora, dla innych formalność do odhaczenia. Jednak to właśnie matematyka od lat budzi największy lęk wśród zdających.

Nic dziwnego, że na ostatniej prostej przed egzaminem internet zalewają pytania o to, jakie zadania pojawią się w arkuszu. Choć dokładna treść egzaminu pozostaje tajemnicą aż do chwili rozdania arkuszy, doświadczenie z poprzednich lat pokazuje, że są zagadnienia, które wracają niemal co roku. I to właśnie one nazywane są maturalnymi pewniakami.

Korepetytorzy podkreślają, że matura z matematyki jest przewidywalna. Kto przećwiczył schematy zadań i zna maturalne pewniaki, ma realną szansę spokojnie przekroczyć próg zdawalności i to nawet bez perfekcyjnej znajomości całego materiału.

Matura 2026 z matematyki - to będzie na egzaminie

Analiza arkuszy przygotowywanych przez Centralna Komisja Egzaminacyjna jasno pokazuje, że pewne typy zadań pojawiają się regularnie. Opanowanie ich często wystarcza, by zdobyć upragnione 30 procent i spokojnie zaliczyć egzamin.

Na liście zagadnień, które niemal na pewno znajdą się w arkuszu, są:

Funkcja kwadratowa – absolutna podstawa. Miejsca zerowe, wierzchołek paraboli, postać ogólna i kanoniczna oraz zadania tekstowe.

Funkcja liniowa – wykresy, współczynniki kierunkowe i interpretacja danych.

Równania i nierówności – głównie liniowe i kwadratowe, często w bardzo schematycznej formie.

Logarytmy – przekształcanie wyrażeń i proste równania logarytmiczne, zarówno w zadaniach zamkniętych, jak i otwartych.

Rachunek prawdopodobieństwa i kombinatoryka – losowania, urny, kule, klasyczne zadania „z treści”.

Procenty – w tym procent składany i obliczenia praktyczne.

Statystyka opisowa – średnia, mediana, odczytywanie wykresów i tabel.

Geometria płaska i przestrzenna – pola figur, twierdzenie Pitagorasa oraz bryły: graniastosłupy, ostrosłupy, walce i kule.

To właśnie te działy eksperci wskazują jako najważniejsze do powtórzenia na ostatniej prostej.

Matematyka - matura 2026

Egzamin pisemny na poziomie podstawowym trwa 180 minut. Arkusz zawiera od 27 do 39 zadań, za które łącznie można zdobyć 50 punktów.

Na maturze obowiązują zadania:

zamknięte (wybór wielokrotny, prawda–fałsz, dobieranie),

otwarte – od krótkich obliczeń po zadania wymagające pełnego toku rozumowania i zaplanowania strategii.

Maturzyści mogą korzystać z:

linijki,

prostego kalkulatora,

tablic matematycznych.

Od lat to właśnie matematyka ma opinię przedmiotu, który oblewa najwięcej maturzystów w pierwszym terminie. Presja jest ogromna, bo bez zdanej matematyki nie ma mowy ani o świadectwie dojrzałości, ani o studiach. W dniu egzaminu liczy się chłodna głowa i opanowanie podstaw.

Matura z matematyki 2026 - arkusze CKE

W naszym artykule opublikujemy arkusze z matury 2026, gdy tylko zostaną udostępnione, wraz z proponowanymi odpowiedziami i rozwiązaniami przygotowanymi przez eksperta. Materiał będzie aktualizowany na bieżąco. Na oficjalny klucz odpowiedzi trzeba będzie jednak chwilę poczekać.