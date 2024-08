MEN wprowadza zmiany w maturze i nie tylko. Uczniowie nie będą zadowoleni

Wypadek na A4 pod Krakowem. 5 osób poszkodowanych. Dziecko trafiło do szpitala

Do 26 sierpnia MEN konsultuje propozycje zmian m.in. na maturze

Wśród najistotniejszych MEN wskazało przedłużenie na dwa kolejne lata szkolne - 2024/2025 i 2025/2026 - odstąpienia od warunku uzyskania 30 proc. punktów możliwych do uzyskania z jednego wybranego przedmiotu dodatkowego na egzaminie maturalnym. W wyniku tej zmiany - zaznaczono - konieczne będzie dostosowanie obowiązujących przepisów przejściowych dotyczących egzaminu maturalnego.

Kolejną propozycją jest wprowadzenie funkcji egzaminatora-weryfikatora (egzaminatora drugiego sprawdzania) i operatora pracowni informatycznej, jako osób biorących udział w przeprowadzaniu egzaminów (także w przypadku egzaminu zawodowego). Obecnie egzaminatorzy-weryfikatorzy funkcjonują jako "zwykli" egzaminatorzy i tak też są wynagradzani.

Jeśli chodzi o operatora pracowni informatycznej, uzasadniono, że byłby on odpowiedzialny za przygotowanie pracowni komputerowej do przeprowadzenia części pisemnej i części praktycznej (dokumentacja przy komputerze) egzaminu zawodowego, egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie oraz egzaminu maturalnego z informatyki

Projekt noweli zakłada też doprezycowanie przepisu dotyczącego przystępowania przez absolwentów oddziałów dwujęzycznych do egzaminu maturalnego z przedmiotu dodatkowego (z tego języka obcego nowożytnego na poziomie dwujęzycznym, którego uczyli się w szkole lub oddziale dwujęzycznym) oraz możliwość wniesienia na salę egzaminacyjną urządzenia telekomunikacyjnego wyposażonego w aplikację monitorującą stan zdrowia zdającego.

Zaproponowano także wprowadzenie możliwości przeprowadzenia egzaminów zawodowych z wykorzystaniem elektronicznego systemu przeprowadzania oraz sprawdzania egzaminów zawodowych także w części praktycznej z wykorzystaniem narzędzi elektronicznych.

Zmiany MEN dotyczą również podręczników

Wskazano, że chodzi m.in. o wyłączenie z procesu dopuszczenia podręczników typu repetycyjnego (repetytoriów). Ich celem jest powtarzanie i utrwalanie treści nauczania, z ukierunkowaniem na wykonywanie zadań typu egzaminacyjnego.

Zgodnie z projektem, miałby też zostać wprowadzony wymóg graficznego oznaczenia w podręcznikach treści wykraczających poza zakres ustalony w podstawie programowej kształcenia ogólnego dla danych zajęć na danym etapie edukacyjnym. Wyjaśniono, że zmiana ma na celu ułatwienie uczniom korzystania – uczenia się z pomocą podręcznika przez wskazanie, które treści w podręczniku są ponadprogramowe.

Resort chce też wprowadzić obowiązek zapewnienia cyfrowych wersji podręczników dopuszczonych do użytku szkolnego. Chodzi też o możliwość uwzględnienia w kolejnych niezmienionych wydaniach podręczników dopuszczonych do użytku szkolnego do 31 grudnia 2025 r. zmian w pisowni, wynikających z Komunikatu Rady Języka Polskiego przy prezydium Polskiej Akademii Nauk z 10 maja 2024 r., które będą obowiązywać od 1 stycznia 2026 r.

Projektowane zmiany dotyczą też m.in. uzyskiwania dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe lub dyplomu zawodowego w zawodach nauczanych na poziomie technika przez osoby, które posiadają różne dokumenty potwierdzające kwalifikacje, dofinansowania pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników oraz stworzenia systemu informatycznego wspierającego udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej.