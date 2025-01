Mężczyzna spadł 150 metrów z Rysów. TOPR wysłał mu pakiet grzewczy i radiotelefon dronem

Dramatyczna relacja z SOR w Krakowie. Pan Wiesław jest w stanie krytycznym. "To piekło"

Ten klasztor pod Krakowem przez lata był zamkniętą pustelnią, teraz to podwójne sanktuarium. Mieszka w nim 700 nietoperzy

Quiz o gwarze krakowskiej. Nie bądź ciućmok i rozwiąż nasz test! Akuratny wynik to 10 punktów

Spadł z Rysów 150 metrów. Ratownicy wysłali drona z pomocą

Do tej niezwykle groźnej sytuacji doszło 29 grudnia 2024 r. Do ratowników TOPR zadzwoniła kobieta, że od kilku godzin nie ma kontaktu z mężem, który wybrał się na Rysy. Przed odebraniem zgłoszenia, ratownik dyżurny w Morskim Oku oraz ratownik dyżurny w centrali obserwowali bardzo wolno przemieszczające się światło czołówki w rejonie Buli pod Rysami.

- Ratownik dyżurny z Morskiego Oka wystartował dronem w celu rozpoznania sytuacji, gdyż po pewnym czasie światło czołówki przestało się poruszać i utkwiło tuż nad uskokiem Buli pod Rysami - informują ratownicy TOPR.

Ratownik przez głośnik w dronie zadawał pytania samotnemu turyście. Mężczyzna gestami wskazywał, że pokazuje pomocy. Dodatkowo do centrali zaczęły napływać zgłoszenia od świadków, którzy ok. godz.16 widzieli 150 metrowy upadek mężczyzny w tzw. Rysie, po którym kontynuował schodzenie i nie chciał od nich pomocy.W kolejnych lotach przetransportowano radiotelefon oraz pakiety grzewcze, podczas gdy trzem ratownikom udało się dotrzeć do poszkodowanego.

Wyczerpany i wychłodzony turysta po wstępnym badaniu oraz napojeniu herbatą został sprowadzony do schroniska nad Morskim Okiem i dalej przewieziony do Zakopanego. Wyprawę zakończono o godz. 4:30 nad ranem.

Ratownicy TOPR pokazali kilka ujęć z drona, którego wysłano do turysty. Podczas lotu drona transportowego ratownicy podwiesili worek zawierający radiotelefon oraz pakiet grzewczy. Tak by turysta mógł spokojnie czekać na ratowników, którzy byli już w drodze.