Miszalski zrobi to dla zwycięzcy aukcji WOŚP. Cena przekroczyła 300 zł

W niedzielę, 26 stycznia odbędzie się 33. Finał WOŚP. Akcję wspiera również prezydent Krakowa Aleksander Miszalski. Samorządowiec wystawił aż trzy aukcje, z których dochód będzie przeznaczony na zakup sprzętu medycznego. W tym roku Orkiestra gra dla onkologii i hematologii dziecięcej.

Spośród aukcji prezydenta Krakowa największą wartość na ten moment osiąga udzielenie ślubu zwycięzcy licytacji; cena przekroczyła 300 zł. Mowa tutaj o jak najbardziej prawdziwym ślubie! Może się on odbyć w lokalu Urzędu Stanu Cywilnego lub w innym miejscu na terenie Krakowa. Za tę drugą możliwość trzeba dopłacić 1000 złotych. Dodatkowo nowożeńcy muszą wnieść opłatę skarbową w wysokości 84 zł. Niestety charytatywny charakter aukcji nie zwalnia z tych kosztów. Nowożeńcy muszą też spełniać wszystkie przewidziane polskim prawem warunki zawarcia związku małżeńskiego.

Pozostałe aukcje prezydenta Krakowa

Aleksander Miszalski przekazał też na rzecz WOŚP neon ze swojej kampanii prezydenckiej oraz możliwość spotkania z nim w Tłusty Czwartek. Na ten moment cena neonu to kilkanaście złotych, a cena za spotkanie przekroczyła 100 złotych. Odbędzie się ono w gabinecie prezydenckim w krakowskim magistracie, a w jego trakcie będą serwowane pączki i kawa. Wszystkie aukcje WOŚP wystawione przez miejskie jednostki i instytucje znajdziecie na tej stronie internetowej.

- Krakowskie neony przeżywają obecnie swoją drugą młodość. Ostatnio zrewitalizowano szereg świetlnych napisów, takich jak Jubilatka, Stylowa, czy KS Korona. Dołącz do krakowskiej mody na neony – i wesprzyj cel Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. W tym roku orkiestra zagra dla pacjentów oddziałów onkologii i hematologii. Neon mierzy 140 na 30 cm, a dołączony jest do niego także mniejszy: 63 na 25 cm. Świeci na żółto, podpina się go do zwykłego gniazdka - czytamy w opisie aukcji.

Czytaj więcej o polskim samorządzie w serwisie Polski Samorząd.

Drzewo spadło na dom Andrzeja Dudy

Sonda Czy wspierasz w tym roku WOŚP? Tak Nie

Kraków: ferie w mieście Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.