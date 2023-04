Młodzi kibole zatrzymani z hurtową ilością narkotyków. Mieli nawet miecz samurajski

Kraków. Dwóch kiboli zatrzymanych. W mieszkaniu mieli znaczną ilość narkotyków i niebezpieczne narzędzia

Krakowscy policjanci zatrzymali dwóch kiboli podejrzanych o posiadanie i wprowadzanie do obrotu znacznych ilości narkotyków. 23-latek i jego 25-letni kompan ukrywali w jednym z mieszkań na krakowskim Dąbiu prawie 4 kilogramy marihuany, ponad 85 gramów mefedronu oraz niemal 80 gramów kokainy. W pokoju zajmowanym przez 23-latka mundurowi natrafili na tasak karczownik, miecz samurajski oraz kibolskie akcesoria. W pokoju zajmowanym przez 25-letniego współlokatora znaleźli i zabezpieczyli m.in. plastikowy pojemnik z kryształkami koloru pomarańczowego, drewniane pudełko z suszem roślinnym koloru zielonobrunatnego, akcesoria pseudokibicowskie oraz 1600 złotych w gotówce.

Sąd przychylił się do wniosku Prokuratury Rejonowej Kraków Śródmieście-Wschód i zdecydował o zastosowaniu wobec młodych mężczyzn środka zapobiegawczego w postaci tymczasowego aresztowania na trzy miesiące. Za posiadanie znacznych ilości narkotyków grozi kara do 10 lat więzienia, natomiast przygotowanie do wprowadzenia ich do obrotu zagrożone jest nawet 12-letnim pozbawieniem wolności.

i Autor: Małopolska Policja Za posiadanie znacznych ilości narkotyków grozi kara do 12 lat więzienia.

