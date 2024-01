i Autor: pixabay.com zdjęcie ilustracyjne

Demografia

Mniej ślubów kościelnych, ale więcej dzieci. Baby boom w Krakowie

Krakowianie rzadziej biorą ślub kościelny, ale za to częściej decydują się na dziecko. W minionym roku w Urzędzie Stanu Cywilnego w Krakowie zarejestrowano 19 024 akty urodzeń. To o 453 więcej niż w 2022 r. Dzięki miejskiemu programowi in vitro na świat przyszło 71 maluchów. Równie dobrą informacją jest znaczący spadek liczby zgonów.