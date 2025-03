- Limity ilościowe to jest ostateczność. (…) Po pierwsze, w Tatrach te limity niezwykle trudno byłoby wprowadzić, choć to jest możliwe technologicznie, a także spotkałoby się to z bardzo dużym oporem społecznym, bo to jedyne góry typu alpejskiego w naszym kraju - tłumaczy Szymon Ziobrowski, dyrektor TPN.