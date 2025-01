Autor:

Morskie Oko zapełnione turystami. W sezonie letnim będzie jeszcze gorzej!

Morskie Oko zlokalizowane na terenie Tatrzańskiego Parku Narodowego to jeden z najpopularniejszych i najpiękniej położonych zbiorników wodnych w kraju. Właśnie tam turyści chętnie przybywają na wakacje i udają się do celu, by podziwiać piękne widoki. Najwięcej odwiedzających bez wątpienia spotkamy w sezonie letnim, lecz aktualnie w trakcie ferii zimowych również można natknąć się na tłumy. Jeśli więc nie masz ochoty przeciskać się między obcymi ludźmi, bowiem zależy ci na kontakcie z naturą i spokoju, mamy świetne rozwiązanie. Zamiast nad Morskie Oko w Tatrach, wybierz się w kierunku Beskid!

Konkurencyjna miejscówka dla Morskiego Oka. O tej lokalizacji mało kto wie

Choć mało kto o tym wie, to okazuje się, że Polska może poszczycić się jeszcze jednym Morskim Okiem, a mianowicie Beskidzkim Morskim Okiem w Karpatach fliszowych w Beskidzie Niskim. Dokładnie pod Maślaną Górą kryje się niewielkich rozmiarów jeziorko, które poniekąd przypomina to znane z okolic Tatrzańskiego Parku Narodowego. Co prawda, miejsce to nie jest tak spektakularne jak znane wszystkim Morskie Oko, lecz można tam liczyć na ciszę, spokój, brak tłumów i mnóstwa fasiągów. Do celu można dotrzeć różnymi szlakami, a trasy rozpoczynają się w okolicznym Szymbarku.

W naszej galerii zdjęć poniżej znajdziecie kilka fotografii Beskidzkiego Morskiego Oka.

