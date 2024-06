Morskie Oko: kamera spacerowicza uchwyciła wyjątkowe zjawisko

Morskie Oko to region w Tatrach, który zachwyca widokami. Jednak by zobaczyć na własne oczy wyjątkowe krajobrazy, trzeba pokonać trasę, która może być zarówno wyzwaniem, jak i przyjemnością. Decydując się na spacer, musimy przejść 9 kilometrów, więc to całkiem sporo.

Jak można się domyślać, nie każdy jest w stanie pozwolić sobie na tak ogromny wysiłek, lecz ostatnie wideo udostępnione na platformie TikTok pokazuje, że czasami nawet mimo największych przeciwności losu, można pokonać trasę bez konieczności wykorzystywania koni w bryczkach. Dalsza część artykułu znajduje się pod galerią.

To nagranie poruszyło wielu internautów. Tak pokonali trasę do Morskiego Oka

Nagranie opublikowane na TikToku przedstawia wyjątkowy moment, który pokazuje, że wystarczą tylko chęci. Na filmie widzimy mężczyznę, który pomaga kobiecie na wózku inwalidzkim dostać się na szczyt trasy prowadzącej do Morskiego Oka. Po chwili tuż obok spacerowiczów przejeżdża bryczka wypełniona turystami ciągnięta przez wycieńczone konie. Nagranie szybko zyskało popularność, a w sekcji komentarzy lada moment zaczęły pojawiać się wpisy pełne podziwu.

Dużo zdrówka dla tej pani i wielki szacunek dla pana. Żal mi tych koników

Szacun

Podziwiam, oby więcej takich przykładów

- pisali użytkownicy Tiktoka.