Najlepsze restauracje wegetariańskie w Krakowie - TOP 10 krakowskich restauracji wegetariańskich

Najlepsze restauracje wege Kraków - LISTA
Coraz więcej osób zwraca uwagę na to, co ląduje na ich talerzach, poszukując alternatyw dla tradycyjnych posiłków. Czy to z powodu troski o zdrowie, etyki, czy po prostu chęci odkrywania nowych, roślinnych smaków – poszukiwanie miejsc oferujących różnorodne, kreatywne i smaczne dania bez mięsa staje się priorytetem. W takich chwilach naturalnie pojawia się pytanie o to, gdzie znajduje się najlepsza restauracja wegetariańska w Krakowie, która zaoferuje niezapomniane kulinarne doznania i świeże, sezonowe składniki.
- No Bones Vegan Food
- Adres: Bracka 15, 31-005 Kraków
- Ocena w Google Maps: 4,7
- Przykładowa opinia: "To jest miejsce, do którego wegańska osoba może w ciemno iść będąc w Krakowie. Spędziłam weekend w Krakowie i jadłam tam obiad 2 razy. Obsługa jest kochana, jedzenie pyszne, obfite. Może jest trochę ciasno i głośno, ale cóż - tylko się cieszyć, że dobre, wegańskie miejsce ma klientów i żyje. Na pewno wrócę"
- Restauracja Veganic
- Adres: Karmelicka 34, 31-124 Kraków
- Ocena w Google Maps: 4,6
- Przykładowa opinia: "Bardzo ciekawe pozycje w menu. Karta która widnieje tutaj jest sezonowa ponieważ sami z partnerem napotkaliśmy inne pozycje co też mile nas zaskoczyło że jest ta różnorodność. Bardzo dobre jedzonko choć źle oszacowalismy przekąski/startery ponieważ była to drobna porcja bardziej dla 1 osoby niż dla 2 ale na skosztowanie też idealnie się nadaje Bardzo miła obsługa nam się trafiła a jedzenie było cudowne. Wiadomo trzeba znaleźć swoje smaki ale uważam że jest w czym wybierać"
- Glonojad
- Adres: plac Jana Matejki 2, 31-157 Kraków
- Ocena w Google Maps: 4,5
- Przykładowa opinia: "Bardzo mi smakował Burger. Mają wiele ciekawych dań do wyboru. Każdy znajdzie coś dla siebie. Jedynie mały minus za deser ( ciasto z makiem). Spód bardzo twardy…. Poza tym obsługa na wysokim poziomie a lokal ma swój niepowtarzalny klimat. Warto tu zaglądnąć."
- Smaki Roślinne
- Adres: Smoleńsk 27, 30-112 Kraków
- Ocena w Google Maps: 4,8
- Przykładowa opinia: "Cudowny lokal blisko centrum Krakowa, pożywne pyszne obiady w PRZYSTĘPNYCH cenach, zawsze jest zupa oraz 2 dania do wyboru, codziennie coś innego, odwiedzam regularnie i zawsze bardzo mi smakuje, obsługa sympatyczna, estetyczne i przestronne wnętrze, można napić się darmowej wody:)) POLECAM BARDZO, wspierajmy takie cudowne wegańskie miejsca!!"
- Vegan AF Ramen
- Adres: Krupnicza 28/1, 31-123 Kraków
- Ocena w Google Maps: 4,7
- Przykładowa opinia: "Moja pierwsza styczność z ramenem po długiej przerwie spowodowanej złym przygotowaniem zupy w innym lokalu... Na szczęście dzięki Vegan AF Ramen moja miłość do tego dania została uratowana. Było przepysznie! Ramen był idealnie przygotowany, ze świetnie dobranymi dodatkami (chociaż czytając menu byłam do nich sceptyczna) i z wizualnym dopieszczeniem w postaci pięknych naczyń. A dla niechętnych w stosunku do wege jedzenia: nawet nie czuć, że zupa jest przygotowana inaczej niż jej tradycyjna wersja. Wizyta była jak kulinarna przygoda. Trzeba też docenić śliczny wystrój restauracji, świetną obsługę i promocyjne oferty takie jak lemoniada za 5 zł do zamówienia. Polecam ramen z całego serca."
- Las Weges
- Adres: Roberta Jahody 2, 30-348 Kraków
- Ocena w Google Maps: 4,8
- Przykładowa opinia: "Las Weges to świetna, w pełni wegańska restauracja z bardzo smacznym jedzeniem. Mają jedno stałe menu, a do tego menu dnia (zestaw lunch), które daje okazję do spróbowania czegoś nowego i przy tym trochę zaoszczędzenia – ale na pewno nie kosztem smaku. Podczas wizyty trafił się placek po węgiersku z menu dnia i był naprawdę rewelacyjny, tak dobry, że wciąż próbuję odtworzyć go w domu. Do tego w ofercie są też desery – wzięłam jagodziankę, świeżutką, miękką i bardzo smaczną. Byłam w Krakowie jako turystka i choć lokal nie znajduje się w samym centrum, zdecydowanie warto się tam wybrać. Dojazd jest prosty – nawet komunikacją miejską można dotrzeć bez przesiadek. Całość robi świetne wrażenie, a jedzenie zdecydowanie warte polecenia."
- Restauracja Mazaya
- Adres: Krupnicza 22, 31-123 Kraków
- Ocena w Google Maps: 4,7
- Przykładowa opinia: "Niestety nie pamiętam jak się nazywały dania ale w menu są obrazkiFalafel w roli głównejZłocisty, chrupiący, obtoczony w tahini, z sumakiem i granatem. Dobrze zrobiony falafel to czysta magia – z zewnątrz chrupie, w środku jest wilgotny, aromatyczny od kolendry i kuminu. I te frytki obok… total comfort food, tylko w wersji roślinnej.Hummus & baba ghanoushHummus wygląda na idealnie kremowy – gładki jak masło, z oliwą i papryką. Obok bakłażanowa pasta – dymna, lekko słodkawa, głęboka. To są smaki, które uzależniają. A jak do tego dołożysz ciepłą pitę… nie ma odwrotu.Świeżość, która równoważy wszystkoPomidory, starta marchew, ogórki, zioła, granat – świeżość i lekka kwasowość, która pięknie kontruje kremowość hummusu i smażone elementy.PitaCiepła, miękka, lekko przypieczona. Najlepszy „sztuciec” świata.To był taki obiad, po którym człowiek mówi: „życie jest dobre”"
- Hariprasad Samosa&Curry
- Adres: Józefa Dietla 45 pasaż, 31-054, 31-054 Kraków
- Ocena w Google Maps: 4,8
- Przykładowa opinia: "Moje sekretne miejsce komfortu, szczęścia i najpyszniejszego i najzdrowszego jedzenia! Kradnę je z serca. Życzę właścicielowi restauracji powodzenia"
- Prosta Pasta Fresca - Restauracja Wegetariańska Kraków
- Adres: plac Wolnica 4, 31-060 Kraków
- Ocena w Google Maps: 4,5
- Przykładowa opinia: "Po prostu wow! Dania były przepyszne! Zdecydowaliśmy się na trzy pasty: 1. Leśna - niezwykle aromatyczny grzybowy sos i nietuzinkowy kształt makaronu 2. Carbonara - zdecydowanie najlepsza vege jaką jadłam 3. Śmietankowa z bekonem - niesamowicie kremowy sos, którego smak ciężko zapomnieć Dodatkowo spróbowaliśmy Cannoli, które zaskoczyło nas delikatnym, mało słodkim wykończeniem. Zdecydowanie wrócimy po więcej!"
- Chimera
- Adres: Świętej Anny 3, 31-008 Kraków
- Ocena w Google Maps: 4,6
- Przykładowa opinia: "Od wielu lat to miejsce trzyma bardzo wysoki poziom. Jedzenie można brać w ciemno, zawsze jest bardzo smaczne i świeże. Popularność miejsca sprawia że czasem jest głośno i tłoczno. Wystrój raczej nonszalancki, trochę jakby się jadło na tarasie. Z krzywą podłogą i małymi stolikami :)"