Najlepszy ramen w Krakowie - TOP 10 krakowskich ramenów

Najlepszy ramen Kraków - LISTA.
Szukasz rozgrzewającego posiłku w chłodny dzień, szybkiego i sycącego lunchu, a może chcesz spróbować autentycznych japońskich smaków w luźnej atmosferze? Ramen, z jego bogatym bulionem, świeżym makaronem i różnorodnymi dodatkami, to idealny wybór na wiele okazji. W takich chwilach często pojawia się pytanie: gdzie znaleźć najlepszy ramen w Krakowie? Przygotowaliśmy zestawienie, które pomoże w podjęciu tej kulinarnej decyzji.
- Akita Ramen
- Adres: Węgłowa 4/LU 10, 31-063 Kraków, Polska
- Ocena w Google Maps: 4,8
- Przykładowa opinia: "Jestem absolutnie zachwycona! Zamówiliśmy ramen K-Pop z kimchi i boczkiem — na nasze życzenie był łagodny, a mimo to pełen smaku, aromatyczny i świetnie zbalansowany. Bulion głęboki i rozgrzewający, dodatki świeże i idealnie dobrane. Pozostałe to Tricity Chicken z kurczakiem w panko, był równie rewelacyjny — kurczak super chrupiący, makaron idealny, porcja konkretna i bardzo sycąca. Było też jajko na miękko marynowane w sosie sojowym (chyba, bo takie w smaku i kolorze) — obawiałam się, ale okazało się przepyszne! Do tego piliśmy wybitną lawendową lemoniadę — totalny hit i świetne orzeźwienie do ramenu. To był nasz pierwszy ramen w życiu i byliśmy w szoku, jak bardzo nam smakowało — dzieci były zachwycone! Ogromny plus za przemiłą obsługę i super klimat miejsca. Zdecydowanie jedno z najlepszych ramenowych miejsc w Krakowie — na pewno wrócimy! Polecam dalej . Edit Dzisiaj spróbowaliśmy krewetek w tempurze z sosem tonkatsu, pierożków wonton( jestem zakochana, absolutnie wyborne), oraz akita Ramen. Wzięłam małżonka aby popróbował czegoś nowego, zarówno mnie jak i jemu bardzo smakowało ."
- Kinki Ramen
- Adres: Marszałka Józefa Piłsudskiego 1, 31-110 Kraków, Polska
- Ocena w Google Maps: 4,7
- Przykładowa opinia: "Ramen był naprawdę przepyszny – intensywny bulion, dużo dodatków i ogromne porcje. Szczerze mówiąc, nie dałam rady zjeść wszystkiego Obsługa bardzo miła i sprawna. Mimo że przed lokalem była kolejka, wszystko szło dość szybko – czekaliśmy około 40 minut. Na plus ogromny gest ze strony restauracji: podczas oczekiwania wszyscy w kolejce zostali poczęstowani herbatą, co było bardzo miłe, szczególnie w chłodniejszy dzień. Jedyny minus to tylko jedna toaleta dla wszystkich gości, co niestety powoduje dodatkową kolejkę."
- Ramen People
- Adres: Karmelicka 22, 31-128 Kraków, Polska
- Ocena w Google Maps: 4,6
- Przykładowa opinia: "dobre rameny. bardzo lubię lunch menu, gdzie w bardzo przystępnej cenie jest mały ramen i jakieś 2 przekąski do wyboru!! moja ulubiona opcja. smakowały mi też wege bowle, ale już długo moj ulubiony z tofu jest zastąpiony opcją z dynią atmosfera w tej części przy drzwiach jest cudowna, ale te różowe pomieszczenia z jasnymi lampami są bardzo nieprzyjemne, zdjęcia jedzenia wyglądają tam po prostu źle i bardzo nie lubię tam siadać. poza tym wszystko super"
- Funky Ramen Bar
- Adres: Nowowiejska 11, 30-052 Kraków, Polska
- Ocena w Google Maps: 4,6
- Przykładowa opinia: "Funky Ramen to absolutny sztos! Świetne, dopracowane przystawki i najlepsze rameny, jakie jadłem w Krakowie – pełne smaku, aromatu i idealnej tekstury. Menu jest na tyle różnorodne, że każdy znajdzie coś dla siebie. Do tego dochodzi profesjonalna i przemiła obsługa, która sprawia, że chce się tu wracać. Zdecydowanie polecam!"
- DOKI DOKI Ramen
- Adres: Józefa Dietla 44, 31-039 Kraków, Polska
- Ocena w Google Maps: 4,7
- Przykładowa opinia: "Przyjemne miejsce z atmosferą. Ramen ma bardzo bogaty smak, doskonale przyrządzone mięso i makaron, bardzo ładnie podane. Porcje są po prostu gigantyczne. Ale danie z adnotacją „delikatnie pikantne” było bardzo ostre. Obsługa jest miła i szybka. Japońskie lemoniady są po prostu pyszne. Zdecydowanie polecam."
- Ramen Tu
- Adres: Beera Meiselsa 11, 31-058 Kraków, Polska
- Ocena w Google Maps: 4,5
- Przykładowa opinia: "Smaczny ramen, ładnie podany. Wywar w shoyu mógłby być może bardziej aromatyczny? Za to tantanmen był świetny! Pani Ania jest chyba najmilszą i najbardziej uprzejmą kelnerką w całym Krakowie. Rzadko dodaję opinie, jeslimam pisać źle wolę nie pisać ale obsluga tutaj mnie dodatkowo zachęciła"
- Ramen Shop Kraków
- Adres: Mogilska 65, 31-545 Kraków, Polska
- Ocena w Google Maps: 4,7
- Przykładowa opinia: "Cudowne miejsce jak i jedzonko. Jestesmy tutaj juz 3 raz i za kazdym razem bierzemy cos innego, zawsze wszystko jest przepyszne. Do wyboru jest wiele opcji weganskich i wegetarianskich :) Zamowilismy 3 vege rameny: miso, shoyu i tantanmen - serdecznie polecamy Napoje rowniez sa super, szczegolnie zimowa herbatka Koniecznie musicie tu zajrzec !"
- Ramen People
- Adres: Nadwiślańska 5/L1, 30-527 Kraków, Polska
- Ocena w Google Maps: 4,6
- Przykładowa opinia: "Rameny poprawne, wszystko do siebie pasowało, żadnych minusów. Ostrość pojawia się po zjedzeniu, więc czuć wszystkie smaki. Wzięliśmy też kimchi, warzywa w tempurze i herbatę z nutami cytrusowymi. Jeśli ktoś nie lubi ostrego kimchi to będzie to strzał w 10, było dobre, tak samo jak warzywa w tempurze. Nie sądziłam, że będą takie smaczne. Nie musieliśmy czekać na miejsca, chociaż był ruch i lokal był prawie wypełniony. Obsługa bez zarzutu, wszystko odbywało się sprawnie, nie było żadnego problemu z komunikacją :)"
- Sushi Show & Ramen Star
- Adres: Józefa 25, 31-056 Kraków, Polska
- Ocena w Google Maps: 4,7
- Przykładowa opinia: "Po opiniach jechałam w sumie z takim nastawieniem, że zobaczymy co będzie. Jak dobrze, że się nie sugerowałam nimi bo bym żałowała. Ogólnie jest rewelacja, ramen super!! chociaż wywar ciut ostrawy ale bomba Napewno będę polecać, i te opinie negatywne chyba pisze zazdrosna konkurencja bo nic co było napisane negatywnego nie ma miejsca w rzeczywistości więc hit a na dodatek odpowiedzi na te opinie mnie bardzie zachęciły do odwiedzenia tego miejsca. Polecam napewno się nikt nie rozczaruje i na bank wrócę"
- Vegan AF Ramen
- Adres: Krupnicza 28/1, 31-123 Kraków, Polska
- Ocena w Google Maps: 4,7
- Przykładowa opinia: "Moja pierwsza styczność z ramenem po długiej przerwie spowodowanej złym przygotowaniem zupy w innym lokalu... Na szczęście dzięki Vegan AF Ramen moja miłość do tego dania została uratowana. Było przepysznie! Ramen był idealnie przygotowany, ze świetnie dobranymi dodatkami (chociaż czytając menu byłam do nich sceptyczna) i z wizualnym dopieszczeniem w postaci pięknych naczyń. A dla niechętnych w stosunku do wege jedzenia: nawet nie czuć, że zupa jest przygotowana inaczej niż jej tradycyjna wersja. Wizyta była jak kulinarna przygoda. Trzeba też docenić śliczny wystrój restauracji, świetną obsługę i promocyjne oferty takie jak lemoniada za 5 zł do zamówienia. Polecam ramen z całego serca."