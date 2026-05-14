Nastolatek zwiał z ośrodka wychowawczego i spacerował po zakopiance. Chciał dojść do Krakowa

Adrian Teliszewski
2026-05-14 11:46

Ucieczka z młodzieżowego ośrodka wychowawczego zakończyła się na zakopiance. Zaskoczony kierowca powiadomił policję, że na ruchliwej trasie S7, w kierunku Stróży, pasem awaryjnym pieszo porusza się młody mężczyzna. Szybka interwencja funkcjonariuszy pozwoliła na zidentyfikowanie i zatrzymanie 16-letniego uciekiniera.

Autor: Yamu_Jay/ Pixabay.com
  • Policjanci z Myślenic odnaleźli 16-letniego nastolatka, który poruszał się pieszo drogą ekspresową S7.
  • Zdarzenie miało miejsce 13 maja tuż po godzinie 20, na trasie między Pcimiem a Stróżą.
  • Okazało się, że chłopak był poszukiwany po ucieczce z młodzieżowego ośrodka wychowawczego i został bezpiecznie przekazany pod opiekę wychowawców.

Jak wynika z informacji przekazanych przez Komendę Powiatową Policji w Myślenicach, zgłoszenie o pieszym na trasie szybkiego ruchu wpłynęło w środę, 13 maja około godziny 20:00. Świadek relacjonował, że nastolatek idzie pasem awaryjnym od miejscowości Pcim w stronę Stróży, stwarzając ogromne zagrożenie dla siebie i innych uczestników ruchu drogowego. Szybka reakcja kierowcy, który natychmiast powiadomił służby, okazała się kluczowa dla bezpiecznego zakończenia tej niebezpiecznej sytuacji.

Na miejsce natychmiast skierowano patrol interwencyjny. Funkcjonariusze zauważyli idącego chłopca w miejscowości Stróża. Podjęta interwencja szybko ujawniła, że nie jest to przypadkowy spacerowicz. Po sprawdzeniu w policyjnych bazach danych okazało się, że 16-latek jest osobą poszukiwaną w związku z ucieczką z młodzieżowego ośrodka wychowawczego. Młody mężczyzna powiadomił mundurowych, że... chciał dojść do Krakowa.

Patrol przewiózł nastolatka z powrotem do młodzieżowego ośrodka wychowawczego, gdzie został przekazany pod opiekę wychowawców. Funkcjonariusze przeprowadzili również z nim rozmowę, uświadamiając mu wagę popełnionego wykroczenia i potencjalne skutki jego nieodpowiedzialnego zachowania.

Pieszy na drodze ekspresowej to śmiertelne zagrożenie!

Policja niezmiennie apeluje o rozsądek i przestrzeganie przepisów ruchu drogowego. Drogi ekspresowe i autostrady są przeznaczone wyłącznie dla pojazdów mechanicznych. Poruszanie się po nich pieszo, rowerem czy innymi pojazdami nieprzystosowanymi do dużych prędkości jest surowo zabronione i stanowi ogromne zagrożenie dla życia i zdrowia. Warto pamiętać, że kierowcy nie spodziewają się pieszego na takiej trasie, co drastycznie skraca czas reakcji i zwiększa ryzyko wypadku, często z tragicznym finałem.

