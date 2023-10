Nie żyje lekarka i przyjaciółka Jana Pawła II. Wanda Półtawska miała 101 lat

Natychmiast trafiła do szpitala

Dyrektor szpitala odpiera zarzuty po śmierci ciężarnej Doroty. Mówi, co zrobili ginekolodzy

Doszło do błędu lekarskiego?

Nie żyje przyjaciółka papieża Jana Pawła II. Wanda Półtawska miała 101 lat

Wanda Półtawska urodziła się 2 listopada 1922 r. w Lublinie. Od najmłodszych lat była osobą zaangażowaną społecznie. Przed wojną wstąpiła do harcerstwa. W wieku 15 lat została drużynową. W czasie wojny działała w konspiracji jako łączniczka. Aresztowało ją Gestapo, po czym trafiła do obozu zagłady w Ravensbrück. Tam naziści poddawali ją pseudomedycznym eksperymentom.

Cudem przeżyła, a po wyzwoleniu z obozu i zakończeniu wojny poszła na studia. Skończyła medycynę i psychiatrię w Krakowie. Zajmowała się dziećmi, które przeszły przez piekło obozów koncentracyjnych. Przez 10 lat była krakowską radną. Zasłynęła również z kontrowersyjnych poglądów. W maju 2022 roku Wanda Półtawska została Honorową Obywatelką Krakowa. Przyznanie tego tytułu bliskiej przyjaciółce papieża Jana Pawła II i inicjatorce "Deklaracji wiary lekarzy katolickich i studentów medycyny" wzbudziło kontrowersje wśród części radnych. Wanda Półtawska zasłynęła z ostrych wypowiedzi wobec ludzi, którzy chcąc mieć własne dzieci, skorzystali z metody in vitro. Sprzeciwiała się też zorganizowaniu parady LGBT w Warszawie. Dominik Jaśkowiec zarzucił jej również pogardę wobec osób nieheteronormatywnych oraz żyjących w związkach niesakramentalnych. Po przyznaniu Wandzie Półtawskiej tytułu Honorowej Obywatelki Krakowa odbył się protest środowisk przeciwnych tej decyzji.

To Wandzie Półtawskiej nowo wybrany papież Jan Paweł II zlecił uporządkowanie swoich prywatnych papierów. Z czasem zaczęła odgrywać coraz większą rolę w Kościele krakowskim, stopniowo zwiększała się też rola, jaką odgrywała w Watykanie, jako osoby, która ma bezpośredni dostęp do Jana Pawła II i nie boi się interweniować.

Półtawska dostarczyła papieżowi list od rektora seminarium w Poznaniu, dzięki czemu Jan Paweł II podjął decyzję w sprawie oskarżanego o molestowanie kleryków arcybiskupa Juliusza Paetza.

Nie wiadomo, kiedy po raz pierwszy Wanda Półtawska spotkała się z Karolem Wojtyłą. Tomasz Krzyżak przypuszcza, że stało się to w 1953 roku, w trakcie spowiedzi. Po liberalizacji ustawy aborcyjnej w 1956 r. płaszczyzną ich porozumienia staje się obrona życia nienarodzonych. W 1962 r. u Wandy Półtawskiej wykryto złośliwy nowotwór. W jej sprawie Karol Wojtyła napisał list do Ojca Pio, a kobieta wyzdrowiała jeszcze przed operacją chirurgiczną. Sama Wanda Półtawska była sceptyczna wobec swojego cudownego uzdrowienia, bo przyjmowała, że lekarze po prostu pomylili się w diagnozie. Zmieniła zdanie pięć lat później, kiedy pojechała do San Giovanni Rotondo, aby osobiście spotkać się z Ojcem Pio.