Nie żyje pieszy potrącony przez samochód. Popełnił śmiertelny błąd

W niedzielę, 7 grudnia po godzinie 16:00 w miejscowości Czuszów (pow. proszowicki) doszło do śmiertelnego potrącenia pieszego.

Ze wstępnych ustaleń wynika, że 45-letnia kierująca oplem najechała na pieszego podczas manewru wymijania. Pieszy poruszał się nieprawidłową stroną drogi.

W wyniku odniesionych obrażeń pieszy zmarł na miejscu. Okoliczności zdarzenia wyjaśnia policja pod nadzorem prokuratury.

Śmiertelny wypadek w Czuszowie. Pieszy popełnił straszny błąd

W niedzielę, 7 grudnia po godzinie 16:00 służby ratunkowe otrzymały zgłoszenie o wypadku z udziałem pieszego w miejscowości Czuszów (powiat proszowicki). Na miejsce natychmiast skierowano policję oraz zespół ratownictwa medycznego. Niestety, po dotarciu na miejsce okazało się, że życia potrąconego mężczyzny nie udało się uratować. Lekarz stwierdził zgon. Jak wynika z informacji przekazanych przez małopolską policję, za kierownicą opla, który uderzył w pieszego, siedziała 45-letnia kobieta.

Funkcjonariusze z Komendy Powiatowej Policji w Proszowicach przez wiele godzin pracowali na miejscu wypadku pod nadzorem prokuratora z Prokuratury Rejonowej Kraków-Nowa Huta. Ich zadaniem było zabezpieczenie śladów i zebranie materiału dowodowego, który pomoże odtworzyć ostatnie chwile życia pieszego. Jak czytamy w oficjalnym komunikacie policji, do potrącenia doszło, gdy 45-letnia kierująca oplem wykonywała manewr wymijania z innym, nieustalonym na ten moment pojazdem. To właśnie wtedy pod koła jej samochodu dostał się mężczyzna. Ze wstępnych ustaleń śledczych wynika, że pieszy poruszał się nieprawidłową stroną drogi i nie korzystał z pobocza.

Apel policji

Przy okazji tej tragedii policjanci po raz kolejny zwracają się z apelem do wszystkich uczestników ruchu drogowego. – Policjanci apelują do wszystkich uczestników ruchu drogowego o rozsądek, ostrożność i stosowanie się do przepisów ruchu drogowego – czytamy w komunikacie policji. Szczególnie w okresie jesienno-zimowym, gdy warunki na drogach są trudne, a widoczność ograniczona, zarówno kierowcy, jak i piesi muszą zachować wzmożoną czujność. Piesi powinni także pamiętać o obowiązku noszenia elementów odblaskowych po zmroku poza terenem zabudowanym. Chociaż w tym przypadku do wypadku doszło jeszcze przed zmrokiem, odblaski zawsze zwiększają nasze bezpieczeństwo.

