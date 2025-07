Niebezpieczne załamanie pogody nad Polską. Czerwone alerty przed burzami, nawałnicami i podtopieniami

Załamanie się pogody w Polsce, spowodowane niżem genueńskim, to kwestia kilku godzin. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia przed intensywnymi opadami deszczu i burzami, które mogą prowadzić do gwałtownych podtopień. Mapa ostrzeżeń świeci się na czerwono, a Rządowe Centrum Bezpieczeństwa wysłało specjalne alerty do mieszkańców 10 województw. Sprawdź, gdzie sytuacja pogoda będzie najbardziej niebezpieczna.

i Autor: Shutterstock; Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej - IMGW PIB