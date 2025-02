i Autor: Gerard Adamiak/Małgorzata Armada

Nieoczekiwany koniec "Ogrodu Świateł" w Krakowie. Na wystawie wybuchł pożar

W niedzielę, 23 lutego w godzinach popołudniowych krakowskie służby zostały wezwane do pożaru przy Alei Pokoju. Na miejscu okazało się, że ogniem została objęta jedna z atrakcji należących do "Ogrodu Świateł". Kolorowa, świetlna wystawa miała być otwarta do 2 marca. Po niedzielnym zdarzeniu organizatorzy zadecydowali jednak o wcześniejszym zamknięciu ekspozycji. Jak zwrócić kupione już bilety? Szczegóły w naszym materiale.