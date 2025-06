Niepełnoletni syn prezesa Puszczy Niepołomice rozbił auto na cudzym podwórku! To jednak dopiero początek problemów

Wybryk młodego piłkarza Puszczy. To syn prezesa

Igor P. w sezonie 2023/24 został najmłodszym zawodnikiem w historii Ekstraklasy – w dniu debiutu miał 15 lat i 19 dni. Najwyższej klasy rozgrywkowej nie podbił, bo ostatecznie w tamtym sezonie wystąpił jeszcze raz w seniorskim zespole Puszczy, a w rozgrywkach 2024/25 dorzucił tylko kolejna dwa mecze. Teraz na pewno większy rozgłos przyniesie mu to, co wydarzyło się 7 czerwca. Jak podaje portal Weszło.com, Igor P. prywatnie syn prezesa klubu, w którym młody piłkarz występuje, tego dnia wsiadł za kierownicę Audi Q5 należące do mamy piłkarza (rodziców Igora nie było wówczas w domu) i wybrał się na przejażdżkę, która skończyła się bardzo kiepsko.

Jan Tomaszewski ujawnia tajemnice reprezentacji Polski i Orłów Górskiego [KIEDYŚ TO BYŁO]

Podczas przejażdżki z grupą znajomych zawodnik Puszczy rozbił Audi swojej mamy uderzając w ogrodzenie jednej z posesji w Niepołomicach – zdarzenie zakończyło się tak, że pojazd wylądował bokiem na trawniku obok budynku mieszkalnego. Przypomnijmy, że Igor P. ma obecnie 16 lat, więc nie miał uprawnień do kierowania takim pojazdem, a do tego po wezwaniu policji okazało się, że piłkarz był pod wpływem alkoholu! – Potwierdzam to zdarzenie, faktycznie miało ono miejsce. Pojazdem marki Audi Q5 kierował 16-letni mieszkaniec powiatu wielickiego, doszło do kolizji drogowej. Na szczęście nikomu nic poważnego się nie stało. Mogę też potwierdzić, że ten 16-latek był w stanie nietrzeźwym, natomiast chodziło o nieco niższe wartości, ale na pewno powyżej promila – powiedział podkom. Paweł Tomasik, rzecznik prasowy komendanta powiatowego policji w Wieliczce w rozmowie z Weszło.com.

Portal poprosił o komentarz prezesa Puszczy Niepołomice, Jarosława Pieprzycę, ale nie przedstawili go w materiale na temat wypadku i ma on zostać opublikowany później.