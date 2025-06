Legia poznała swego rywala w Lidze Europy. Zdobywców Pucharu Polski czeka daleka wyprawa!

Spis treści

Legia – dzięki dorobkowi z minionych lat – znalazła się w gronie drużyn rozstawionych przed losowaniem w Nyonie. Trafić mogła na cypryjski AEK Larnaka, węgierski Paksi FC oraz bułgarski Lewski Sofia. Ostatecznie los na jej rywala wyznaczył mający najniższy ranking z całego kwartetu potencjalnych rywali zespół FK Aktobe z miejscowości o tej samej nazwie.

FK Aktobe - tak Kazachowie grali w pucharach

Kazachowie prawo występu w Lidze Europy zapewnili sobie zdobywając puchar swojego kraju. To będzie trzeci z rzędu sezon, w którym zagrają na arenie międzynarodowej. W dwóch ostatnich latach startowali w Lidze Konferencji, odpadając – kolejno – w 3. rundzie kwalifikacyjnej z rumuńskim Sfantu Gheorge (2023/24) oraz w 1. rundzie z bośniackim FK Sarajewo (2024/25).

Wcześniej mieli kilkuletnią przerwę w pucharowych startach. Nigdy, w żadnym z trzech pucharów, nie udało im się dotąd osiągnąć fazy grupowej. Najbliżej tego byli w rozgrywkach 2013/14, kiedy to po wyeliminowaniu trzech rywali, dotarli aż do rundy play off i ulegli w niej Dynamu Kijów.

Legia kontra Kazachowie - historia w kratkę

Rok później, po odpadnięciu z kwalifikacji Ligi Mistrzów, na tym samym etapie (czyli tuż przed fazą grupową) rywalizowali w LE z… Legią. Ówcześni podopieczni Henninga Berga wygrali oba spotkania: 1:0 na wyjeździe (po golu Ondreja Dudy) i 2:0 w Warszawie (Ivica Vrdoljak i Michał Kucharczyk).

Od tamtej pory stołeczny zespół jeszcze dwukrotnie mierzył siły z drużynami z Kazachstanu. Jesienią 2017 poległ w dwumeczu z FK Astana w kwalifikacjach Ligi Mistrzów (1:3 i 1:0). W sezonie 2023/24, w 2. rundzie eliminacji Ligi Konferencji, po pełnych emocji bojach legioniści wyeliminowali Oradbasy Szymkent (2:2 i 3:2).

FK Aktobe - tak rywal Legii spisuje się w lidze

Aktobe, od miesiąca prowadzone przez Białorusina Wiaczesława Lewczuka (wcześniej był aystentem w sztabie), zajmuje w tabeli kazachskiej ekstraklasy – gra systemem wiosna-jesień – trzecie miejsce, ze stratą czterech punktów do lidera, FK Astana. Pod skrzydłami obecnego trenera zespół wygrał jedno spotkanie ligowe, jedno zremisował i dwa przegrał. Do czasu pierwszego meczu z Legią, Kazachów czekają jeszcze trzy gry o punkty.

Przygotowania Legii do dwumeczu z Aktobe

Legia – przypomnijmy – w poniedziałek zaprezentowała nowego szkoleniowca, Edwarda Iordanescu. W najbliższy poniedziałek warszawianie wyjadą na dziesięciodniowy obóz do Austrii, gdzie czekają ich dwie gry kontrolne (wcześniej, w Polsce, zagrają z Wisłą Płock). W weekend pomiędzy dwumeczem z Aktobe drużyna z Łazienkowskiej pojedzie zaś do Poznania, by 1 lipca zmierzyć się z Lechem w grze o Superpuchar.

By zagrać w fazie grupowej Ligi Europy (ewentualnie Ligi Konferencji, bo do niej zostaliby przeniesieni legioniści w przypadku potknięcia w kwalifikacjach LE), zespół ze stolicy wyeliminować musi czterech przeciwników. W losowaniu każdej z kolejnych (niezależnie od pucharu) warszawianie będą rozstawieni.

.

Legia błyszczała na salonach. Premiera serialu "Legia. Do końca" Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

FK Aktobe rywalem Legii Warszawa w I rundzie eliminacji @EuropaLeaguePierwszy mecz odbędzie się 10 lipca na naszym stadionie 🏟️ pic.twitter.com/2xIUh4vMoV— Legia Warszawa 🏆 (@LegiaWarszawa) June 17, 2025