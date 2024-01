Ruszają prace przy wymianie nieruchomych schodów przy MDA. Jest data rozbiórki

Kraków. Rusza rozbiórka schodów przy MDA. Nowe będą zadaszone

W Krakowie ruszyły prace związane z wymianą niedziałających schodów ruchomych przy Małopolskim Dworcu Autobusowym. Na początek nastąpi rozbiórka starych schodów. Ten etap inwestycji rozpocznie się 5 lutego. Nowe schody mają być zadaszone, a przez to mniej podatne na usterki spowodowane działaniem czynników atmosferycznych.

– Zadaszenie będzie w konstrukcji kratowej, stalowo-szklanej. Szkło jakie zastosujemy będzie transparentne. Z kolei nowe schody będą miały podgrzewane poręcze oraz będą działać w trybie pełzania, tym samym ograniczymy ich awaryjność – podkreśla Piotr Trzepak, zastępca dyrektora ds. dróg w Zarządzie Dróg Miasta Krakowa.

Umowny termin zakończenia prac to 17 lipca, a ich koszt to ponad 4,1 mln zł. Od lat niedziałające schody to obiekt kpin krakowian i przyjezdnych. Niedawno stworzono nawet na nich "skocznię narciarską" im. Jacka Majchrowskiego.

Harmonogram prac

luty–kwiecień – prace rozbiórkowe i przygotowanie konstrukcji pod nowe schody;

kwiecień–maj – montaż nowych schodów;

maj–montaż – zadaszenia.

