Mignął światłami, żeby ostrzec innych przed policją. Spotkała go natychmiastowa kara

Oni mogą zastąpić Jędraszewskiego. Jego dni są policzone. Arcybiskup odejdzie

Rządy abp. Marka Jędraszewskiego w archidiecezji krakowskiej powoli dobiegają końca. Hierarcha w tym roku będzie świętował 75. urodziny, co oznacza, że będzie musiał złożyć rezygnację z pełnionego stanowiska. Wymaga tego kodeks prawa kanonicznego z 1983 r., ogłoszony przez Jana Pawła II. Po skończeniu 75 lat biskupi przechodzą na emeryturę. W przypadku abp. Marka Jędraszewskiego osiągnięcie wieku emerytalnego nastąpi 24 lipca 2024 r. Co ciekawe, nie będzie on jedynym biskupem seniorem w archidiecezji krakowskiej. Emerytami są już: kard. Stanisław Dziwisz, bp Jan Szkodoń i bp Jan Zając.

Nowego biskupa krakowskiego wskaże papież. Procedura kościelna przewiduje przedstawienie papieżowi tzw. terna, czyli trzech nazwisk przekazanych przez nuncjusza po konsultacji z krajowym episkopatem. Oczywiście papież nie jest związany przedstawionymi mu kandydaturami, może wyznaczyć zupełnie inną osobę. Kto zostanie następcą abp. Marka Jędraszewskiego? Nazwiska duchownych, których w tym kontekście wymienia się najczęściej znajdziecie w poniższej galerii.

Czy papież może nie przyjąć rezygnacji Jędraszewskiego?

Biskupi na podstawie przepisów prawa kanonicznego są zobowiązani do złożenia na ręce papieża rezygnacji po ukończeniu 75 lat. Papież może jednak tej dymisji nie przyjąć i poprosić duchownego o dalsze pełnienie urzędu. Kościelna praktyka wskazuje, że są to wyjątkowe sytuacje, spowodowane konkretnymi okolicznościami. "Kadencja" została wydłużona na przykład kard. Dziwiszowi, który powinien przejść na emeryturę w 2014 r., lecz ze względu na odbywające się w Krakowie 31. Światowe Dni Młodzieży jego rezygnacja została przyjęta dopiero w 2016 r.

Sonda Cenisz abp Marka Jędraszewskiego? Tak Nie Nie mam zdania