Noc Muzeów w Wadowicach. Muzeum Jana Pawła II zaskakuje nową formułą zwiedzania

Gra terenowa w Muzeum Jana Pawła II. Zespoły na tropie Karola Wojtyły

• Wadowicka placówka zaprasza gości na Noc Muzeów 16 maja. Wydarzenie zaplanowano w godzinach od 18:00 do 22:00.

• Głównym punktem programu będzie fabularyzowana rozgrywka „Ścieżka powołania. Odczytać drogę”. Maksymalnie dziesięcioosobowe grupy zmierzą się z różnorodnymi wyzwaniami w przestrzeni wystawienniczej.

• Za wstęp uczestnicy zapłacą zaledwie jedną złotówkę. Chętni mogą również skorzystać z opcji samodzielnego przejścia trasy z audioprzewodnikiem, a rezerwację na grę należy przesyłać pod adres [email protected].

Gospodarze wadowickiej Nocy Muzeów postanowili całkowicie odmienić dotychczasową formę poznawania wystaw. Odwiedzającym zostanie udostępniona interaktywna gra o nazwie „Ścieżka powołania. Odczytać drogę”, która zmienia historyczne wnętrza w obszar pełen angażujących zadań. Podzieleni na maksymalnie dziesięcioosobowe grupy uczestnicy będą wspólnymi siłami szukać odpowiedzi na zagadki i nawiązywać kontakt z postaciami z życia Karola Wojtyły. Taki format ma zagwarantować nie tylko solidną dawkę wiedzy, ale przede wszystkim doskonałą zabawę i niepowtarzalne emocje.

- Chcemy, aby odwiedzający mogli przeżyć to miejsce trochę inaczej niż zwykle. Bardziej aktywnie, bardziej osobiście i trochę poza codziennym schematem zwiedzania. Noc Muzeów daje możliwość spojrzenia na tę przestrzeń z zupełnie innej perspektywy, nie tylko jako na ekspozycję, ale też miejsce pełne historii, emocji i pytań, które można odkrywać wspólnie. Zależało nam na formule, która angażuje, buduje atmosferę i sprawia, że uczestnicy naprawdę stają się częścią tej opowieści – podkreśla Anna Czajkowska-Sałapat, specjalistka ds. komunikacji i edukacji Muzeum Dom Rodzinny Ojca Świętego Jana Pawła II w Wadowicach.

i Autor: Muzeum Dom Rodzinny Ojca Świętego Jana Pawła II/ Materiały prasowe

Rozgrywka została zaplanowana na 16 maja i zostanie przeprowadzona w kilku etapach między 18:00 a 20:30. Do każdej tury przystąpią maksymalnie dwa zespoły. Zastosowanie takich limitów pozwala uniknąć tłumów i zapewnia każdemu uczestnikowi bliski kontakt z przygotowaną historią. Bilet wstępu kosztuje zaledwie symboliczną złotówkę. Chętni na udział w grze muszą wcześniej zgłosić się drogą elektroniczną, pisząc na adres [email protected].

Indywidualny spacer śladami papieża w Wadowicach

Osoby szukające klasycznych wrażeń nie muszą rezygnować z wizyty w placówce. Muzeum przygotowało dla nich opcję samodzielnego obejrzenia wystaw przy wsparciu audioprzewodnika. Nocna pora sprawi, że dom rodzinny polskiego papieża zyska zupełnie nowe, nieco mistyczne oblicze, którego trudno doświadczyć podczas rutynowych wycieczek za dnia.

i Autor: Muzeum Dom Rodzinny Ojca Świętego Jana Pawła II/ Materiały prasowe

